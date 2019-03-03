Бабиков пропустит ЧМ по биатлону ради дополнительной квоты для сборной России

Источник: РИА "Новости"

Бабиков и Сливко не вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта. В это время они будут выступать во втором по значимости после Кубка мира международном соревновании — Кубке IBU, где Бабиков и Сливко сейчас являются лидерами общего зачета.

«Мы приняли совместное решение, что Бабиков и Сливко пропустят чемпионат мира, потому что им необходимо зарабатывать квоты для сборной на следующий сезон, — сказал Драчев. — Просто приехать на чемпионат мира и не выступать, просидеть там 12 дней — смысла нет».

«Лучше остаться в альпийских горах, провести там спокойно три гонки и заработать очки, чтобы на первом этап Кубка мира в следующем году у нас на старт могло выйти по семь спортсменов. Это стратегическое решение», — добавил он.

Согласно новым правилам, победители общего зачета Кубка IBU среди женщин и мужчин получат персональную стартовую квоту на первый этап Кубка мира следующего сезона.