Мартен Фуркад: Я не единственный, кто не доверяет Логинову
Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему очень часто поднимает тему допинга.
Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему очень часто поднимает тему допинга.
«Когда все узнали, что Лэнс Армстронг сидел на допинге много лет, я чувствовал себя ребёнком, которого предали, но также и спортсменом, которого предали.
Для меня громко высказываться о допинге — это способ защитить себя. Это единственное, что я могу сделать, чтобы показать, что я не использую допинг. Если
допинг-тестовнедостаточно, чтобы доказать мою честность, слова о допинге — моя единственная возможность.
Логинов раньше принимал ЭПО, и теперь он вернулся сильнее, чем был до этого. Может быть, я говорю слишком много, но я не единственный, кто сейчас ему не доверяет. Но только я и Себастиан Самуэльссон высказываем свои мысли публично", — цитирует Фуркада SVT.
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