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20:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартен Фуркад: Я не единственный, кто не доверяет Логинову

Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил, почему очень часто поднимает тему допинга.

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Источник: РИА "Новости"

«Когда все узнали, что Лэнс Армстронг сидел на допинге много лет, я чувствовал себя ребёнком, которого предали, но также и спортсменом, которого предали.

Для меня громко высказываться о допинге — это способ защитить себя. Это единственное, что я могу сделать, чтобы показать, что я не использую допинг. Если допинг-тестов недостаточно, чтобы доказать мою честность, слова о допинге — моя единственная возможность.

Логинов раньше принимал ЭПО, и теперь он вернулся сильнее, чем был до этого. Может быть, я говорю слишком много, но я не единственный, кто сейчас ему не доверяет. Но только я и Себастиан Самуэльссон высказываем свои мысли публично", — цитирует Фуркада SVT.

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