Губерниев: Жду, что Гараничев вовремя придёт на старт и завоюет медаль ЧМ

«Чего я жду от биатлонного чемпионата мира? Я всегда жду позитива. Я жду, что Гараничев вовремя придёт на старт и завоюет медаль. Я жду, что Евгений не промажет в эстафете и не зайдёт на штрафные круги, а поможет команде добиться успеха. Я жду, что Логинов покажет себя. Посмотрите, какой замечательный у нас сейчас Елисеев. Я искренне надеюсь, что молодые парни Поварницын и Поршнев проявят себя. Надеюсь, что к команде присоединится и Латыпов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.