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3 марта, источник: Чемпионат.com

Губерниев: Жду, что Гараничев вовремя придёт на старт и завоюет медаль ЧМ

Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону.

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Источник: РИА "Новости"

«Чего я жду от биатлонного чемпионата мира? Я всегда жду позитива. Я жду, что Гараничев вовремя придёт на старт и завоюет медаль. Я жду, что Евгений не промажет в эстафете и не зайдёт на штрафные круги, а поможет команде добиться успеха. Я жду, что Логинов покажет себя. Посмотрите, какой замечательный у нас сейчас Елисеев. Я искренне надеюсь, что молодые парни Поварницын и Поршнев проявят себя. Надеюсь, что к команде присоединится и Латыпов», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция). На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской командной гонке.

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