Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье — француз Феликс Коте Пунье.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
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