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11:22 (мск), источник: ТАСС

Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье — француз Феликс Коте Пунье.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Главные звезды сборной России на Универсиаде

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