Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

Российский биатлонист Поршнев выиграл золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.