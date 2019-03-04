Латыпов включён в состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Об этом спортсмену сказали по окончании индивидуальной гонки на зимней Универсиаде в Красноярске, где он занял второе место.

«До гонки не знал об этом. После гонки, где я стал серебряным призером, мне сообщили это решение. Сейчас пробегу спринт и пасьют на Универсиаде и вместе с Никитой Поршневым отправлюсь в Эстерсунд», — сказал Латыпов корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.