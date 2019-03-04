Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
13:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял пятое место на Универсиаде в Красноярске

4 марта, Красноярск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Виктор Кривко сегодня занял пятое место в индивидуальной гонке на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит 2—12 марта в Красноярске, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Дистанцию в 20 км он пробежал за 53 мин. 57,9 сек. и допустил один промах. В итоговом протоколе Виктор Кривко расположился на пятом месте. Награду высшей пробы завоевал россиянин Никита Поршнев (52 мин. 16,9 сек.). Серебро досталось его партнеру по команде Эдуарду Латыпову (52 мин. 22,4 сек.), бронза — французу Феликсу Эмилю Котте-Пунелю (52 мин. 38,4 сек).

Лучший результат среди белорусских биатлонисток показала натурализованная россиянка Арина Яборова, которая заняла 12-е место (52 мин. 33,5 сек.).

На Всемирных студенческих состязаниях атлеты разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Участие в состязаниях принимают около 3 тыс. спортсменов более чем из 50 стран мира.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Гороскоп на март 2019 года
Вера Брежнева испугала фанатов худобой
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов
Биатлонистка Гербулова выиграла золото на Универсиаде
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Последний биатлонист включен в состав сборной России на ЧМ
СМИ: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение
Лидер фанатов «Ювентуса» подозревается в работе на мафию
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков «Бенфики»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь