Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял пятое место на Универсиаде в Красноярске

Дистанцию в 20 км он пробежал за 53 мин. 57,9 сек. и допустил один промах. В итоговом протоколе Виктор Кривко расположился на пятом месте. Награду высшей пробы завоевал россиянин Никита Поршнев (52 мин. 16,9 сек.). Серебро досталось его партнеру по команде Эдуарду Латыпову (52 мин. 22,4 сек.), бронза — французу Феликсу Эмилю Котте-Пунелю (52 мин. 38,4 сек).

На Всемирных студенческих состязаниях атлеты разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Участие в состязаниях принимают около 3 тыс. спортсменов более чем из 50 стран мира.