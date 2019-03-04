Российские биатлонисты разрывают всех на Универсиаде. Почему этому не нужно радоваться сверх меры

В понедельник на Универсиаде стартовали биатлонные соревнования. И, конечно, сразу с успеха сборной России. Жаль, конечно, что это не мировое первенство, а всего лишь студенческие игры, где у нашей команды попросту нет соперников.

Смотрите сами, Никита Поршнев едет на ЧМ в Эстерсунд, Латыпов, Васнецова и Гербулова бегали в национальной команде, Томшин — двукратный чемпион Европы среди юниоров. А у остальных никому не известные ребята. Даже у норвежцев состав такой, что никто из них на Кубке IBU ни разу не был. Немцы и шведы вообще не приехали. Так что никакой конкуренции на Универсиаде нет. Поэтому не выиграть девять гонок из девяти было бы странно. Пока план выполняем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BukmlX7gQc6/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BukmlX7gQc6/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_control" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; 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Все россиянки в топ-6

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С самого начала женской индивидуальной гонки стало понятно, что соревноваться россиянки будут между собой. Выдерживать скорость, заданную нашими девушками, никто не мог. Там и допинг бы иностранкам не помог.

Наталья Гербулова давно должна была начать выступать на Кубке мира и могла отобраться на чемпионат мира, но ее решили поберечь ради стартов в Красноярске. Сегодня дочка известного тренера Андрея Гербулова выиграла индивидуальную гонку. Страшно сказать, с тремя промахами. Вообще удивляет, что дочь крутейшего тренера по стрельбе, ногами смотрится сильнее, чем во время работы на рубеже. Сегодня она очень мощно шла по дистанции, а соперницы также мазали от души.

Но Екатерина Мошкова, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, также была сильна ногами. Вот только допустила аж 4 промаха. Сделай на один меньше, и мы бы получили интригу на финише. А так, борьба велась только за серебро. После ухода с рубежа Мошкова проигрывала Елене Чирковой, но последний круг она пролетела гораздо быстрее и даже привезла сопернице 8 секунд.

Бронзовый призер Чиркова не особенно известна. После гонки она призналась, что медаль стала для нее неожиданностью. В отличие от более опытных соперниц она промазала всего дважды, но ход, очевидно, не ее сильная сторона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Buk64ZzAL-Y/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Buk64ZzAL-Y/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Пьедестал заняла сборная России? Поздравляем тройку призёров??? ⠀ ??Biathlon individual women ended. Congratulations to the top three ??? ⠀ #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #Биатлон #Biathlon #FISU #UniSports @fisunetwrok</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/winteruniversiade2019/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Зимняя универсиада-2019</a> (@winteruniversiade2019) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-04T06:47:33+00:00">3 Мар 2019 в 10:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вообще смотреть на топ-6 приятно. Там оказались все заявленные на гонку россиянки. Лучшей из остальных стала Магда Пищура из Польши. Спортсменка кроме бронзы на юниорском Кубке IBU в сингл-миксте больше выдающегося ничего не показывала. Сегодня Пищура седьмая с 2 промахами и проигрышем Гербуловой почти 3 минуты 40 секунд. Пропасть, говорящая об уровне конкуренции.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BNw11V0lXWn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNw11V0lXWn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNw11V0lXWn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ładnie tu ?❄? #biathlonlife?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/piczurka/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Magda Piczura 99`</a> (@piczurka) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-08T16:38:19+00:00">8 Дек 2016 в 8:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Универсиада-2019. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка.

1. Наталья Гербулова — 46.10,6 (3 промаха)

2. Екатерина Мошкова — +1.05,3 (4)

3. Елена Чиркова — +1.13,9 (2)

4. Тамара Воронина — +1.17,8 (2)

5. Елизавета Каплина — +1.30,2 (3)

6. Эмма Тимербулатова (все — Россия) — +3.00,4 (3).

В призах российские участники ЧМ-2019

А вот у парней конкуренция была. Повторить успех девушек они не смогли, но в топ-10 все шестеро россиян закрепились уверенно. Долгое время лидером был Эдуард Латыпов. После промахов на первых двух огневых рубежах он собрался и выдал хорошую гонку, но помешать его победным планам смог Никита Поршнев. Он тоже не смог отстрелять на ноль, шел с двумя штрафными минутами. После ухода с заключительного рубежа Поршнев располагал солидным гандикапом, но до конца не было ясно, додержит ли Никита скорость. Он выдохся на последнем круге, еле переполз линию финиша. Но сделал это победителем. На 5,5 сек. Поршнев опередил Латыпова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BulN4LkA6RC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BulN4LkA6RC/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Встречайте тройку призёров? ⠀ ??Biathlon Individual Men finished? Here is top three? ⠀ #Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #Биатлон #Biathlon #FISU #UniSports @fisunetwrok</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/winteruniversiade2019/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Зимняя универсиада-2019</a> (@winteruniversiade2019) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-04T09:33:32+00:00">4 Мар 2019 в 1:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Навязать хоть какое-то подобие борьбы нашим удалось французу Феликсу Эмилю Коте-Пюнелю. Парень имеет ряд третьих мест на молодежном Кубке IBU (одно из них, кстати, в индивидуальной гонке), а также является бронзовым призером молодежного чемпионата мира в эстафете. Он сегодня единственный, кто прошел рубежи без ошибок. Всю дистанцию его вели по результату Латыпова, но поддержать скорость россиянина француз не смог и остался с бронзой.

После финиша к Латыпову подошел президент СБР Владимир Драчев и пригласил в сборную на чемпионат мира. Вот мы и узнали имя этого загадочного седьмого участника. Вряд ли теперь Эдуарду стоит расстраиваться серебру Универсиады.

Универсиада-2019. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка.