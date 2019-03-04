Российские биатлонисты разрывают всех на Универсиаде. Почему этому не нужно радоваться сверх меры
В Красноярске у нас нет соперников.
В Красноярске у нас нет соперников.
В понедельник на Универсиаде стартовали биатлонные соревнования. И, конечно, сразу с успеха сборной России. Жаль, конечно, что это не мировое первенство, а всего лишь студенческие игры, где у нашей команды попросту нет соперников.
Смотрите сами, Никита Поршнев едет на ЧМ в Эстерсунд, Латыпов, Васнецова и Гербулова бегали в национальной команде, Томшин — двукратный чемпион Европы среди юниоров. А у остальных никому не известные ребята. Даже у норвежцев состав такой, что никто из них на Кубке IBU ни разу не был. Немцы и шведы вообще не приехали. Так что никакой конкуренции на Универсиаде нет. Поэтому не выиграть девять гонок из девяти было бы странно. Пока план выполняем.
С самого начала женской индивидуальной гонки стало понятно, что соревноваться россиянки будут между собой. Выдерживать скорость, заданную нашими девушками, никто не мог. Там и допинг бы иностранкам не помог.
Наталья Гербулова давно должна была начать выступать на Кубке мира и могла отобраться на чемпионат мира, но ее решили поберечь ради стартов в Красноярске. Сегодня дочка известного тренера Андрея Гербулова выиграла индивидуальную гонку. Страшно сказать, с тремя промахами. Вообще удивляет, что дочь крутейшего тренера по стрельбе, ногами смотрится сильнее, чем во время работы на рубеже. Сегодня она очень мощно шла по дистанции, а соперницы также мазали от души.
Но Екатерина Мошкова, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров, также была сильна ногами. Вот только допустила аж 4 промаха. Сделай на один меньше, и мы бы получили интригу на финише. А так, борьба велась только за серебро. После ухода с рубежа Мошкова проигрывала Елене Чирковой, но последний круг она пролетела гораздо быстрее и даже привезла сопернице 8 секунд.
Бронзовый призер Чиркова не особенно известна. После гонки она призналась, что медаль стала для нее неожиданностью. В отличие от более опытных соперниц она промазала всего дважды, но ход, очевидно, не ее сильная сторона.
Вообще смотреть на топ-6 приятно. Там оказались все заявленные на гонку россиянки. Лучшей из остальных стала Магда Пищура из Польши. Спортсменка кроме бронзы на юниорском Кубке IBU в
Универсиада-2019. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка.
1. Наталья Гербулова — 46.10,6 (3 промаха)
2. Екатерина Мошкова — +1.05,3 (4)
3. Елена Чиркова — +1.13,9 (2)
4. Тамара Воронина — +1.17,8 (2)
5. Елизавета Каплина — +1.30,2 (3)
6. Эмма Тимербулатова (все — Россия) — +3.00,4 (3).
А вот у парней конкуренция была. Повторить успех девушек они не смогли, но в топ-10 все шестеро россиян закрепились уверенно. Долгое время лидером был Эдуард Латыпов. После промахов на первых двух огневых рубежах он собрался и выдал хорошую гонку, но помешать его победным планам смог Никита Поршнев. Он тоже не смог отстрелять на ноль, шел с двумя штрафными минутами. После ухода с заключительного рубежа Поршнев располагал солидным гандикапом, но до конца не было ясно, додержит ли Никита скорость. Он выдохся на последнем круге, еле переполз линию финиша. Но сделал это победителем. На 5,5 сек. Поршнев опередил Латыпова.
Навязать хоть
После финиша к Латыпову подошел президент СБР Владимир Драчев и пригласил в сборную на чемпионат мира. Вот мы и узнали имя этого загадочного седьмого участника. Вряд ли теперь Эдуарду стоит расстраиваться серебру Универсиады.
Универсиада-2019. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка.
1. Никита Поршнев (Россия) 52.16,9 (2)
2. Эдуард Латыпов (Россия) +5,5 (2)
3. Феликс Эмиль
4. Александр Дядюкин (Россия) +1.17,6 (2)…
6. Евгений Крюков (Россия) +1.51,3 (1)
7. Дмитрий Иванов (Россия) +1.59,5 (3)
8. Алексей Петров (Россия) +2.06,2 (3).