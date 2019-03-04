Домрачева: Гонки на чемпионате мира будут непредсказуемыми

Домрачева и ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии
Думаю, что будет в любом случае интересная борьба среди девушек. Много претендентов на медали, и поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно. Если считать, кто будет среди фаворитов,
во-первых,я думаю, лидеры этапов Кубка Мира на данный момент будут бороться за высшие ступени пьедестала.
Она выразила надежду, что в достаточно хорошей форме будут Анастасия Кузьмина и Кайса Мякяряйнен, которые, считает Домрачева, также «будут серьезно бороться за первую ступень пьедестала».
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.