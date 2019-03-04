Домрачева: Гонки на чемпионате мира будут непредсказуемыми

Думаю, что будет в любом случае интересная борьба среди девушек. Много претендентов на медали, и поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно. Если считать, кто будет среди фаворитов, во-первых, я думаю, лидеры этапов Кубка Мира на данный момент будут бороться за высшие ступени пьедестала.