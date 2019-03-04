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17:44 (мск), источник: Р-Спорт

Домрачева: Гонки на чемпионате мира будут непредсказуемыми

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мар — РИА Новости. Борьба за медали на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде у женщин будет непредсказуемой, считает четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева.

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Источник: Р-Спорт

Домрачева и ее супруг, восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону из Норвегии Уле-Эйнар Бьёрндален в субботу поддержали массовую гонку «Лыжня России» в Нягани (ХМАО) и наградили ее участников, а в понедельник стали почетными гостями церемонии закрытия фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

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Думаю, что будет в любом случае интересная борьба среди девушек. Много претендентов на медали, и поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно. Если считать, кто будет среди фаворитов, во-первых, я думаю, лидеры этапов Кубка Мира на данный момент будут бороться за высшие ступени пьедестала.

Она выразила надежду, что в достаточно хорошей форме будут Анастасия Кузьмина и Кайса Мякяряйнен, которые, считает Домрачева, также «будут серьезно бороться за первую ступень пьедестала».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

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