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01:11 (мск), источник: Газета.Ру

Олимпийский чемпион назвал фаворитов ЧМ по биатлону

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата мира по биатлону, передает ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Мировое первенство пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде, Швеция. По мнению Бьорндалена, за медали будут бороться россиянин Александр Логинов и норвежец Йоханнес Бё.

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Думаю, на чемпионате мира мы увидим много интересных спортсменов. Уверен в норвежской сборной, Йоханнес Бё действительно силен, он побеждал на протяжении всего сезона. Также надеюсь, что француз Мартен Фуркад вернется на прежние позиции.

«Сборная Швеции не показала сильных результатов в этом году, может быть, на чемпионате мира у них получится. У сборной России я бы отметил Логинова — он показывал сильные выступления. Сборная Германии немного разочаровала в этом году, но чемпионат мира даст им шанс реабилитироваться», — поделился олимпийский чемпион.

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