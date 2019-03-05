Олимпийский чемпион назвал фаворитов ЧМ по биатлону

Мировое первенство пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде, Швеция. По мнению Бьорндалена, за медали будут бороться россиянин Александр Логинов и норвежец Йоханнес Бё.

Думаю, на чемпионате мира мы увидим много интересных спортсменов. Уверен в норвежской сборной, Йоханнес Бё действительно силен, он побеждал на протяжении всего сезона. Также надеюсь, что француз Мартен Фуркад вернется на прежние позиции.

«Сборная Швеции не показала сильных результатов в этом году, может быть, на чемпионате мира у них получится. У сборной России я бы отметил Логинова — он показывал сильные выступления. Сборная Германии немного разочаровала в этом году, но чемпионат мира даст им шанс реабилитироваться», — поделился олимпийский чемпион.