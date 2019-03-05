Гросс: Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону не будет антидопинговых рейдов

Источник: РИА "Новости"

«Я был шокирован тем, что там произошло в Зеефельде. Тем не менее, хорошо, что этот рейд закончился задержаниями именно тех людей, которые были виновны.

Надеюсь, на чемпионате мира по биатлону такого не повторится. Будет очень непросто жить дальше, понимая, что спортсмены, окружающие тебя, соревнуются не по правилам.

Что касается моей команды, то я даже не могу представить, что такое возможно. Мы проводим вместе слишком много времени", — заявил Гросс в интервью Laola1.