Текущие события
Биатлон. Биатлон
8.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
9.02
Кэнмор (Канада)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
36«Спартак» — «Краснодар»: ничья в пользу «Зенита»
17:06 (мск), источник: Р-Спорт

Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стала известна окончательная заявка сборной Украины на чемпионат мира по биатлону в Швеции, сообщает biathlon.com.ua.

Наверх
Источник: Р-Спорт

В список биатлонистов, которые отправятся в Эстерсунд, вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.

Чемпионат мира в Эстерсунде состоится с 7 по 17 марта. На соревнованиях будет разыграно 12 комплектов наград.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»
Российские хоккеисты победили американцев в матче Универсиады
Представители «Ювентуса» провели две встречи с агентом Гвардиолы
Анфиса Резцова: С медалями на ЧМ по биатлону будет туго
Определены лучшие голы и сейвы 18-го тура РПЛ (видео)
Российский боец ММА проведет следующий поединок в UFC в Канаде
Китайский воспитанник ЦСКА уехал играть в Испанию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь