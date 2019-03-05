Стала известна заявка сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

В список биатлонистов, которые отправятся в Эстерсунд, вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Журавок.

Чемпионат мира в Эстерсунде состоится с 7 по 17 марта. На соревнованиях будет разыграно 12 комплектов наград.