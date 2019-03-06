Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

23-летняя Мошкова начала выступать на крупных соревнованиях международного уровня с сезона-2015/16. На юниорском чемпионате мира 2017 года в Брезно спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. На Универсиаде биатлонистка также стала серебряным призером в индивидуальной гонке.