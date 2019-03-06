Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.
Победу одержала Екатерина Мошкова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды с двумя промахами. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 2,9 секунды; 3 промаха), третье — Тамара Воронина (+24,7; 2).
Чемпионка Универсиады в индивидуальной гонке Наталья Гербулова заняла четвертое место (+30,9; 4), Валерия Васнецова — пятое (+38,0; 3), Елизавета Каплина — шестое (+48,9; 2).
23-летняя Мошкова начала выступать на крупных соревнованиях международного уровня с сезона-2015/16. На юниорском чемпионате мира 2017 года в Брезно спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. На Универсиаде биатлонистка также стала серебряным призером в индивидуальной гонке.
Позднее в среду состоится спринтерская гонка на 10 км у мужчин.
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады.
Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем месте — сборная Швейцарии (2−2−1).
Универсиада завершится 12 марта.