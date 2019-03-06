Российские биатлонисты выиграли все шесть медалей в спринте на Универсиаде

С промахами, но сильнее всех
В женской гонке на 7,5 км российские биатлонистки и вовсе заняли места с первого по шестое. Победу с двумя промахами на стрельбе стоя одержала Екатерина Мошкова, в понедельник выигравшая серебро в индивидуальной гонке. Второе место в спринте заняла Ирина Казакевич, проведшая первый старт на Универсиаде в Красноярске и допустившая три промаха. Бронзу завоевала Тамара Воронина, которая на двух рубежах допустила по одной ошибке.
Наталья Гербулова, победительница индивидуальной гонки, на этот раз стала лишь четвертой — виной чему четыре промаха. Вообще единственной, кто в этот день не ошибся на огневом рубеже ни одного раза в женском спринте, стала чешка Барбора Сметанова, финишировавшая седьмой. Все остальные 30 участниц гонки наошибались в спринте вдоволь.
«Ощущения хорошие, но мне хотелось бы стрелять без промахов, — заявила Мошкова после финиша. — Гонка прошла ровно, но по самочувствию было чуть-чуть потяжелее, чем позавчера (в индивидуальной гонке). Не знаю, с чем это связано — возможно, с тем, что гонка короче, надо работать от начала до финиша. Ветер был, но не сильный, не думаю, что промахи связаны с ним».
«Два промаха на стрельбе стоя не позволили мне побороться за победу, — констатировала после гонки Казакевич. — Ветер мне не мешал, виной всему мои ошибки — я не доработала выстрелы».
Латыпов победил с двумя промахами
В мужском спринте на 10 км победил Эдуард Латыпов, который уже 7 марта вместе с Никитой Поршневым, ставшим в среду третьим, отправится в шведский Эстерсунд, где вот-вот начнется чемпионат мира. Но прежде оба спортсмена выступят в гонке преследования в четверг.
В спринте лидеры сборной России также были небезупречны — Латыпов допустил по промаху на каждом из двух рубежей, Поршнев ошибся один раз на «стойке».
По его словам, на финиш у него просто не хватило сил. «Просто, видимо, закончились силы, и последние метры я терпел. Финишировал на силе воле. Вероятно, очень быстро начал, но вроде шел и чувствовал, что есть запас, что трасса скоротечна, и если буду начинать медленнее, могу много проиграть. Просто сегодня оказался слабее», — заявил Поршнев.
«Сегодня скольжение было лучше, чем в индивидуальной гонке. Чувствовал себя тоже лучше, чем в понедельник. На рубеже были погрешности — и лежа, и стоя. Но получилось эти ошибки отыграть на дистанции», — сказал Латыпов. Серебро Универсиады в спринте выиграл Дмитрий Иванов — один из трех участников гонки, отстрелявшихся в спринте «чисто».
«Никто не мешал иностранцам приехать сюда»
На пресс-конференциях российских биатлонистов прямо спросили, что они думают по поводу того, что на Универсиаде у них практически нет конкурентов, и им приходится по сути бороться друг с другом. «Наверное, просто мы привезли сюда сильную команду. Почти все члены нашей команды, как минимум, участники Кубка IBU, а то и чемпионата Европы или этапов Кубка мира. Может, поэтому мы как-то выделяемся на фоне других стран. Хотя француженки, к примеру, тоже участницы юниорского чемпионата мира, как и одна чешка. Они тоже профессиональны, может, просто не такого высокого уровня», — предположила Мошкова.
А Поршнев был более откровенен, отвечая на вопрос, кто его главные соперники на Универсиаде — россияне или иностранцы. «Ну, посмотрите, кто сейчас со мной рядом сидит, — сказал биатлонист, показывая на Латыпова и Иванова. — Конечно, хотелось бы соперничать не только с нашими ребятами. Мы здорово подготовились. Никто не мешал иностранцам приехать сюда. Они поставили перед собой другие цели. А мы поставили перед собой цель выиграть как можно больше медалей и делаем это. Мы боремся друг с другом за первое место».