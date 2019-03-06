Призрак допинга. Наши биатлонисты снова под угрозой
Заявка российской сборной на чемпионат мира может измениться по не зависящим от нас причинам.
Заявка российской сборной на чемпионат мира может измениться по не зависящим от нас причинам.
Состав сборной России на чемпионат мира 2019 по биатлону.
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Екатерина
Эдуард Латыпов сегодня выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске и после завтрашней гонки преследования вместе с Никитой Поршневым отправится на чемпионат мира в шведский Эстерсунд. Смешанная эстафета и
Обычно на чемпионат мира можно заявить до восьми мужчин и восьми женщин. Но в одной гонке от каждой страны могут стартовать не более четырех человек, и даже
Напомню, что в 2017 году Глазырина получила временное отстранение за час до спринтерской гонки на чемпионате мира
Международный союз биатлонистов (IBU) — одна из немногих спортивных федераций, которая уже начала работу с базой Московской антидопинговой лаборатории. Именно по поводу информации о возможной подмене результатов
По данным «СЭ», в базе Московской лаборатории могут содержаться данные, бросающие тень на ряд биатлонистов из нынешней сборной России, особенно — участников Олимпиады в Сочи Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. Оба уже пропустили Игры в Пхенчхане без объяснения причин. В худшем случае проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды в Эстерсунде. Даже если не брать в расчет деморализующий фактор нового допингового скандала, основанного на информации пятилетней давности.
Может получиться и как с казахской биатлонисткой Галиной Вишневской, которую продержали во временном отстранении почти весь нынешний сезон, а накануне чемпионата мира позволили вернуться к выступлениям. Схема доказательств, основанная на якобы имеющейся информации из базы Московской лаборатории, очень сложна, и при наличии хороших адвокатов ее вполне реально разрушить. Однако в нынешней ситуации надо быть готовым ко всему. Ведь подозрения в негативном развитии ситуации слишком серьезны.
Как сообщил «СЭ» источник в сборной России, появление Цветкова в расположении нашей команды, а также экстренный вызов с Универсиады Латыпова, совсем не означает, что эти спортсмены обязательно выйдут на старт в Эстерсунде. Однако «при определенных обстоятельствах» Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки. А этими обстоятельствами может быть угроза отстранения наших спортсменов на основании базы данных Московской лаборатории.
— Борьба с допингом должна быть,
К сожалению, все антидопинговые расследования держатся в тайне, и санкции часто обрушиваются на подозреваемых как снег на голову. Причем, если обвинения потом не подтверждаются, спортсмен не получает никакой компенсации за пропущенные
— Первый раз слышу о возможных действиях в отношении сборной России по базе Московской лаборатории, — признался «СЭ» член правления СБР Виктор Майгуров. — Готовы ли мы? Как к этому можно быть готовым? Но нас уже сложно
Тем не менее, возможные превентивные меры со стороны IBU сейчас могут ударить не только по карьерам отдельных спортсменов, но и по сборной в целом. Конечно, хотелось бы, чтобы угроза оказалась мифической, и чемпионат мира в Эстерсунде прошел без приключений. Но недооценивать вероятность отстранения части нашей команды тоже нельзя. Именно поэтому под рукой у нашего тренерского штаба — двойной комплект запасных.
В целом новый допинговый скандал для российского биатлона сейчас кажется особенно несвоевременным. Только что отгремело дело с трехкратным пропуском тестов Маргаритой Васильевой, в котором СБР