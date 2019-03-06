Призрак допинга. Наши биатлонисты снова под угрозой

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Состав сборной России на чемпионат мира 2019 по биатлону.

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

Эдуард Латыпов сегодня выиграл спринт на Универсиаде в Красноярске и после завтрашней гонки преследования вместе с Никитой Поршневым отправится на чемпионат мира в шведский Эстерсунд. Смешанная эстафета и масс-старт пройдут на Универсиаде уже без лидеров нашей студенческой сборной. Известно также, что в Швецию поехал и Максим Цветков, проигравший Латыпову конкуренцию за место основного запасного мужской сборной. Также до последнего сохранялась вероятность, что на чемпионат мира отправится Маргарита Васильева, однако Международный союз биатлонистов не стал щадить эту спортсменку за пропуск допинг-тестов, и теперь ее, скорее всего, ждет длительная дисквалификация.

Маргарита Васильева | Источник: РИА

Обычно на чемпионат мира можно заявить до восьми мужчин и восьми женщин. Но в одной гонке от каждой страны могут стартовать не более четырех человек, и даже топ-команды как правило ограничиваются приездом 5−6 спортсменов каждого пола. Россияне же озвучили имена 14 участников ЧМ-2019. Чем же вызвана такая предусмотрительность? По данным «СЭ», рекордно длинная «скамейка» связана не только с возможными травмами, но еще и с тем, что в Союзе биатлонистов России морально готовы к повторению инцидента, случившегося на прошлом чемпионате мира с Екатериной Глазыриной.

Напомню, что в 2017 году Глазырина получила временное отстранение за час до спринтерской гонки на чемпионате мира из-за упоминания своей фамилии в докладе Макларена. На старте ее тогда экстренно заменила Ирина Услугина. Екатерина в итоге была дисквалифицирована на два года и уже отбыла свое наказание. Но экстренное снятие Глазыриной с главного турнира года создало для нашей сборной немалые проблемы, которые хочется минимизировать на сей раз. Опасность повторения этой ситуации, увы, достаточно велика.

Деморализующий фактор

Международный союз биатлонистов (IBU) — одна из немногих спортивных федераций, которая уже начала работу с базой Московской антидопинговой лаборатории. Именно по поводу информации о возможной подмене результатов допинг-проб в 2013—2015 года уже вынуждены были давать объяснения олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. После того, как оригинал базы два месяца назад был добровольно передан нашей страной в распоряжение ВАДА, IBU в числе первых получил обновленные данные о подозреваемых биатлонистах.

И, вполне логично, что организаторы чемпионата мира сделают все возможное, чтобы находящиеся под сомнением спортсмены не вышли на старт в Эстерсунде. Иначе результатам турнира в перспективе может грозить пересмотр, а этого не хочет никто.

По данным «СЭ», в базе Московской лаборатории могут содержаться данные, бросающие тень на ряд биатлонистов из нынешней сборной России, особенно — участников Олимпиады в Сочи Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. Оба уже пропустили Игры в Пхенчхане без объяснения причин. В худшем случае проблемы могут коснуться четырех мужчин из нынешней заявки и трех наших девушек, что при отсутствии оперативных замен сильно усложнит выступление нашей команды в Эстерсунде. Даже если не брать в расчет деморализующий фактор нового допингового скандала, основанного на информации пятилетней давности.

Наличие «компромата» у IBU на россиян не означает, что Международный союз биатлонистов обязательно признает их виновными.

Может получиться и как с казахской биатлонисткой Галиной Вишневской, которую продержали во временном отстранении почти весь нынешний сезон, а накануне чемпионата мира позволили вернуться к выступлениям. Схема доказательств, основанная на якобы имеющейся информации из базы Московской лаборатории, очень сложна, и при наличии хороших адвокатов ее вполне реально разрушить. Однако в нынешней ситуации надо быть готовым ко всему. Ведь подозрения в негативном развитии ситуации слишком серьезны.

Очень старая история

Как сообщил «СЭ» источник в сборной России, появление Цветкова в расположении нашей команды, а также экстренный вызов с Универсиады Латыпова, совсем не означает, что эти спортсмены обязательно выйдут на старт в Эстерсунде. Однако «при определенных обстоятельствах» Цветков и Латыпов могут быть включены в заявки на гонки. А этими обстоятельствами может быть угроза отстранения наших спортсменов на основании базы данных Московской лаборатории.

Эдуард Латыпов | Источник: РИА "Новости"

— Борьба с допингом должна быть, допинг-контроль — это нормально, но в разумных пределах. Например, заборы крови во время тренировок или отдыха спортсменов — это не совсем правильно, должны учитываться интересы спортсмена, чтобы не вредить его подготовке, — заявил «СЭ» вице-президент СБР Сергей Чепиков в ответ на вопрос об отношении к возможным антидопинговым действиям против сборной России в Эстерсунде.

Однако весь фокус в том, что речь идет не о текущих нарушениях, а об очень старой истории с участием Григория Родченкова. Сами спортсмены могут быть не в курсе обвинений в свой адрес до тех пор, пока IBU не пришлет им официального уведомления.

К сожалению, все антидопинговые расследования держатся в тайне, и санкции часто обрушиваются на подозреваемых как снег на голову. Причем, если обвинения потом не подтверждаются, спортсмен не получает никакой компенсации за пропущенные из-за отстранения старты и за ущерб своей репутации.

Нас сложно чем-то напугать

— Первый раз слышу о возможных действиях в отношении сборной России по базе Московской лаборатории, — признался «СЭ» член правления СБР Виктор Майгуров. — Готовы ли мы? Как к этому можно быть готовым? Но нас уже сложно чем-то напугать.

Тем не менее, возможные превентивные меры со стороны IBU сейчас могут ударить не только по карьерам отдельных спортсменов, но и по сборной в целом. Конечно, хотелось бы, чтобы угроза оказалась мифической, и чемпионат мира в Эстерсунде прошел без приключений. Но недооценивать вероятность отстранения части нашей команды тоже нельзя. Именно поэтому под рукой у нашего тренерского штаба — двойной комплект запасных.