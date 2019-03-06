Определён состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на чемпионате мира.
Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на чемпионате мира.
В состав сборной России, стартующей под номером 5, вошли: Евгения Павлова, Екатерина
Смешанная эстафета откроет соревновательную программу чемпионата мира. Гонка состоится завтра, 7 марта, начало — в 18:15 мск. Турнир пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.
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Напомним, в заявку мужской сборной на ЧМ-2019 вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
В состав женской команды включены Екатерина