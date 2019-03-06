Определён состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира

В состав сборной России, стартующей под номером 5, вошли: Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Смешанная эстафета откроет соревновательную программу чемпионата мира. Гонка состоится завтра, 7 марта, начало — в 18:15 мск. Турнир пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

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Напомним, в заявку мужской сборной на ЧМ-2019 вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.