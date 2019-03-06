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18:23 (мск), источник: Sports.Ru

Самуэльссон — о допинговом скандале на ЧМ по лыжным гонкам: Главный клоун этой недели — Макс Хауке. Никогда не видел ничего подобного

Олимпийский чемпион в эстафете швед Себастьян Самуэльссон прокомментировал допинговый скандал в лыжных гонках на чемпионате мира в Зеефельде.

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Источник: РИА "Новости"

Австрийская полиция провела рейд на ЧМ-2019 и задержала пятерых лыжников. Все они признались в применении кровяного допинга. Один из спортсменов — австриец Макс Хауке — был задержан во время переливания крови.

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Главный клоун этой недели — это, несомненно, Макс Хауке. Я никогда не видел ничего подобного. Это ужасно и одновременно печально, когда люди прибегают к запрещенным средствам для достижения хороших результатов. Я думаю, что это лишь верхушка айсберга.

«Наивно считать, что в биатлоне все чисты. Здесь тоже есть мошенничество. Я в этом абсолютно уверен. И я действительно надеюсь, что на чемпионате мира в Эстерсунде не произойдет такая же ситуация, как в Зеефельде», — цитирует Самуэльссона SVT.

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