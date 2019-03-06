«Понятно, что это было сделано намеренно». Устюгов рассказал о «пакостях» со стороны иностранного спортсмена

— Мы бежали масс-старт в Поклюке, вчетвером подходили на последний рубеж и вдруг как бы невзначай спортсмен, который шел первым, перед стрельбой резко притормозил, из-за чего все остальные коврики присыпало снегом. Он же спокойно встал на первую установку и начал стрелять. Остальным же, в том числе и мне, пришлось стучать лыжами по коврикам, чтобы их очистить. Потратили на это какое-то время, поволновались и переключились со стрельбы на такую неприятную вещь.