«Понятно, что это было сделано намеренно». Устюгов рассказал о «пакостях» со стороны иностранного спортсмена

— Мы бежали масс-старт в Поклюке, вчетвером подходили на последний рубеж и вдруг как бы невзначай спортсмен, который шел первым, перед стрельбой резко притормозил, из-за чего все остальные коврики присыпало снегом. Он же спокойно встал на первую установку и начал стрелять. Остальным же, в том числе и мне, пришлось стучать лыжами по коврикам, чтобы их очистить. Потратили на это какое-то время, поволновались и переключились со стрельбы на такую неприятную вещь.
Понятно, что это было сделано намеренно. Если это мое интервью переведут иностранные журналисты, то этот биатлонист сразу поймет, что речь идет про него (улыбается).
И подобных маленьких историй — масса. Недавно видел стычку Сергея Устюгова с Йоханнесом Клебо на чемпионате мира. Инцидент произошел, а кто прав, кто виноват — Бог рассудит, — сказал Устюгов в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, Устюгов завершил спортивную карьеру в 2014 году.