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22:41 (мск), источник: Матч ТВ

«Понятно, что это было сделано намеренно». Устюгов рассказал о «пакостях» со стороны иностранного спортсмена

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов рассказал об одном спорном эпизоде, случившемся во времена его спортивной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы бежали масс-старт в Поклюке, вчетвером подходили на последний рубеж и вдруг как бы невзначай спортсмен, который шел первым, перед стрельбой резко притормозил, из-за чего все остальные коврики присыпало снегом. Он же спокойно встал на первую установку и начал стрелять. Остальным же, в том числе и мне, пришлось стучать лыжами по коврикам, чтобы их очистить. Потратили на это какое-то время, поволновались и переключились со стрельбы на такую неприятную вещь.

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Понятно, что это было сделано намеренно. Если это мое интервью переведут иностранные журналисты, то этот биатлонист сразу поймет, что речь идет про него (улыбается).

И подобных маленьких историй — масса. Недавно видел стычку Сергея Устюгова с Йоханнесом Клебо на чемпионате мира. Инцидент произошел, а кто прав, кто виноват — Бог рассудит, — сказал Устюгов в прямом эфире на страничке «Матч ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Устюгов завершил спортивную карьеру в 2014 году.

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