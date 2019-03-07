Биатлонистка Мошкова завоевала золото Универсиады в гонке преследования

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Мошкова преодолела дистанцию за 32 минуты 59,1 секунды, допустив 3 промаха. Казакевич отстала от победительницы на 17,4 секунды (3 промаха).

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Замкнувшая тройку Воронина уступила 1 минуту 5,3 секунды (3). В среду в спринте на 7,5 км Мошкова также завоевала золото, а Казакевич и Воронина выиграли серебро и бронзу соответственно.

Другая россиянка Валерия Васнецова стала четвертой (+1.33,1; 3). Наталья Гербулова пришла пятой (+2.06,4; 7), Елизавета Каплина — шестой (+2.09,9; 3).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 19 золотыми, 23 серебряными и 19 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6−2−4), на третьей — сборная Швейцарии (2−2−2).