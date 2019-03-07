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10:54 (мск), источник: Р-Спорт

Российский биатлонист Иванов выиграл гонку преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Российский биатлонист Дмитрий Иванов завоевал золотую медаль в гонке преследования на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Иванов, стартовавший в пасьюте вторым, преодолел дистанцию 12,5 километра без промахов на четырех огневых рубежах с результатом 34 минуты 10,7 секунды. Серебро и бронза также достались россиянам — Никите Поршневу (два промаха; отставание — 14,2 секунды) и Эдуарду Латыпову (пять промахов; +1.06,3) соответственно.

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