Биатлонист Максим Воробей занял 4-е место в пасьюте на Универсиаде в Красноярске

Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 мин. 17,2 сек и допустил пять промахов на четырех огневых рубежах (1+0+2+2). «Выступлением не очень доволен, есть к чему стремиться. Трасса в Красноярске сложная и отнимает много сил», — сказал Максим Воробей.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Дмитрий Иванов (34 мин. 10,7 сек.). Серебряную награду завоевал его партнер по команде Никита Поршнев (34 мин. 24,9 сек), бронзовую — еще один российский спортсмен Эдуард Латыпов (35 мин. 17 сек.).

У девушек наилучшего результата добилась Анна Мусатова, которая разместилась на 16-й позиции итогового протокола (41 мин. 8,9 сек.).

На данный момент белорусская команда занимает четвертое место в медальном зачете — 2 золотые награды.