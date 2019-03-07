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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Биатлонист Максим Воробей занял 4-е место в пасьюте на Универсиаде в Красноярске

7 марта, Красноярск /Александр Жибуль — БЕЛТА/. Сегодня белорусский биатлонист Максим Воробей в гонке преследования (пасьюте) занял четвертое место на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит 2—12 марта в Красноярске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 мин. 17,2 сек и допустил пять промахов на четырех огневых рубежах (1+0+2+2). «Выступлением не очень доволен, есть к чему стремиться. Трасса в Красноярске сложная и отнимает много сил», — сказал Максим Воробей.

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На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Дмитрий Иванов (34 мин. 10,7 сек.). Серебряную награду завоевал его партнер по команде Никита Поршнев (34 мин. 24,9 сек), бронзовую — еще один российский спортсмен Эдуард Латыпов (35 мин. 17 сек.).

У девушек наилучшего результата добилась Анна Мусатова, которая разместилась на 16-й позиции итогового протокола (41 мин. 8,9 сек.).

На данный момент белорусская команда занимает четвертое место в медальном зачете — 2 золотые награды.

На Всемирных студенческих состязаниях атлеты разыгрывают 76 комплектов медалей в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Участие в состязаниях принимают около 3 тыс. спортсменов более чем из 50 стран.

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