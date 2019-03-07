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13:32 (мск), источник: Р-Спорт

Поршнев и Латыпов выиграли медали Универсиады перед отлетом на ЧМ

КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские биатлонисты Никита Поршнев и Эдуард Латыпов завоевали серебряную и бронзовую медали в своей финальной гонке на Универсиаде в Красноярске, 7 марта вечером оба спортсмена отправятся в шведский Эстерсунд на чемпионат мира. Победу в пасьюте одержал Дмитрий Иванов — единственный из всех участников, отстрелявший в четверг на ноль.

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Накануне в спринте Латыпов финишировал первым, а Поршнев — третьим. Иванов, который также не допустил ни одного промаха, в спринтерской гонке был вторым. В четверг Латыпов отстал от товарищей по команде уже на первом огневом рубеже, допустив один промах.

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До первой «стойки» Иванов и Поршнев шли вместе, но на третьем и четвертом рубежах Никита совершил по одной ошибке, в то время как Дмитрий отстрелял чисто. Преимущество Иванова над Поршневым на финише составило 14,2 секунды. Латыпов, в итоге допустивший пять промахов, отстал от победителя на 1 минуту 6,3 секунды.

«Гонка была хорошая, мы с ребятами заняли весь пьедестал. Погода сегодня очень хорошая и солнечная, скольжение по трассе было быстрое — приятно было сегодня ехать! Правда, не получилось у меня со стрельбой, хотя чувствовал себя хорошо. Эти ошибки и не дали мне сохранить первое место. Все равно рад гонке», — сказал Латыпов после финиша.

Победитель признался, что сам не знает, в чем секрет его чистой стрельбы. «На пристрелке ветер поддувал, мы делали поправки то влево, то вправо. Но после стрельбы лежа я понял, что можно отработать чисто, и у меня это получилось. Я сделал все, что мог — четыре нуля и хорошее прохождение дистанции, что может быть лучше для гонки?» — заявил Иванов, который на Универсиаде еще планирует выступить в масс-старте.

В женской гонке преследования призовая тройка оказалась ровно такой же, как и в среду в спринте. Победу одержала Екатерина Мошкова, Ирина Казакевич финишировала второй, а Тамара Воронина — третьей.

Все три медалистки совершили на дистанции по три промаха. Судьба золота, по сути, решилась на четвертом огневом рубеже, когда Казакевич допустила ошибку, а Мошкова отстрелялась чисто и с почти 20-секундным преимуществом, улыбаясь, отправилась на дистанцию, в то время как ее соперница — на штрафной круг.

«Когда уходила с последней стрельбы, думала, что 20-секундное преимущество на двухкилометровом круге достаточно сложно отыграть, и, наверное, я понимала, что сегодня выиграю. Подходя к рубежу, видела, что Ирина уже стреляет. Дала себе установку на нее не смотреть и не слушать, как она стреляет, полностью сконцентрировалась на своей мишени, это мне помогло закрыть их все», — рассказала чемпионка.

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Казакевич особо отметила качество трассы.

«Когда мы вчера выходили на вторую тренировку, организаторы уже готовили трассу к сегодняшней гонке, потому что круг проходил по лесу, и еще вчера там никто не катался. Сегодня мы поехали на разминку перед стартом, и было видно, что трасса очень хорошо подготовлена», — рассказала биатлонистка.

В программе биатлона на Универсиаде остались еще две гонки — 9 марта состоится одиночная смешанная эстафета, а 10 марта — женский и мужской масс-старты. Чемпионат мира в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.

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