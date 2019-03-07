Малиновский и Довгая выиграли сингл-микст эстафету на юниорском ЧЕ

В четверг Малиновский и Довгая преодолели дистанцию с 10 промахами на восьми огневых рубежах за 42 минуты 47,8 секунды. Второе место заняли швейцарцы (1 штрафной круг + 11 промахов; отставание — 6,9 секунды). Тройку призеров замкнули шведы (семь промахов; +22,0).