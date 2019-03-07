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14:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Словенская биатлонистка почти застрелила судью

Словенская биатлонистка едва не застрелила судью на тренировке перед стартом чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает Expressen.

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Источник: РИА "Новости"

Помощник менеджера по стрельбе Томас Оберг рассказал, что через 20 минут после начала тренировки должна была произойти замена мишеней. Он отметил, что спортсменов предупредили о том, что нужно прекратить стрельбу до тех пор, пока не будет подан сигнал. Однако словенская биатлонистка, чье имя не называется, продолжила стрелять.

По словам Оберга, в этот момент у мишени находился судья. «Это недопустимо и очень серьезно. Я поговорил с ней и дал понять, что она подвергла риску людей. У нее в руках было смертельное оружие», — добавил он.

В результате инцидента никто не пострадал. Словенка получила предупреждение.

В состав женской команды Словении на чемпионат мира вошли Уршка Пойе, Леа Эйнфальт, Полона Клеменчич и Нина Задравец. Турнир стартует 7 марта смешанной эстафетой. Она начнется в 18:15 по московскому времени.

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