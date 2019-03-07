Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, компрометирующая некоторых членов сборной России. Издание отмечает, что под угрозой пропуска турнира находятся семь российских спортсменов, в списке фигурируют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.