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16:33 (мск), источник: Р-Спорт

Глава СБР опроверг информацию о возможном недопуске биатлонистов на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 7 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опроверг информацию о том, что некоторым членам сборной России грозит недопуск на чемпионат мира в Швеции.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В среду издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в базе данных Московской антидопинговой лаборатории может содержаться информация, компрометирующая некоторых членов сборной России. Издание отмечает, что под угрозой пропуска турнира находятся семь российских спортсменов, в списке фигурируют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко.

«Информация о проблемах у российских биатлонистов после проверки данных Московской лаборатории является фейком. Разбираемся, кто вбросил эту информацию. Нет подтверждающих данных, IBU тоже не подтверждает», — сказал Драчев корреспонденту РИА Новости.

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