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16:48 (мск), источник: Р-Спорт

Дальмайер пропустит первую гонку на чемпионате мира

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер из-за небольших проблем со здоровьем не выступит в смешанной эстафете на стартующем в шведском Эстерсунде чемпионате мира, сообщается на официальной странице Немецкого союза лыжного спорта в Facebook.

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Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, тренеры решили поберечь спортсменку перед спринтерскими гонками и гонкам преследования. Дальмайер в смешанной эстафете заменит Дениз Херрман, на других этапах за немецкую команду выступят Ванесса Хинц, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Смешанная эстафета, которая открывает программу чемпионата мира, начнется в четверг в 18:15 мск.

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