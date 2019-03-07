Дальмайер пропустит первую гонку на чемпионате мира
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер
Как отмечается в сообщении, тренеры решили поберечь спортсменку перед спринтерскими гонками и гонкам преследования. Дальмайер в смешанной эстафете заменит Дениз Херрман, на других этапах за немецкую команду выступят Ванесса Хинц, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.
Смешанная эстафета, которая открывает программу чемпионата мира, начнется в четверг в 18:15 мск.