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17:16 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонисты сборной России выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Шушене.

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Источник: РИА "Новости"

Российские биатлонисты показали время 1 час 18 минут 6,8 секунды. Второй стала команда Норвегии с отставанием в 37,2 секунды, третье место заняла сборная Германии (+1.05,3).

В составе сборной России выступали Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александр Бектуганов и Саид Каримулла Халили.

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