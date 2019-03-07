Биатлонисты сборной России выиграли смешанную эстафету на юниорском ЧЕ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Шушене.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сборная России по биатлону победила в смешанной эстафете на юниорском первенстве Европы, которое проходит в норвежском Шушене.
Российские биатлонисты показали время 1 час 18 минут 6,8 секунды. Второй стала команда Норвегии с отставанием в 37,2 секунды, третье место заняла сборная Германии (+1.05,3).
В составе сборной России выступали Анастасия Гореева, Алина Клевцова, Александр Бектуганов и Саид Каримулла Халили.