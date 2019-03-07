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20:11 (мск), источник: Р-Спорт

Юрлова-Перхт: Изо всех сил старалась чисто отстрелять в эстафете на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 7 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после своего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира сказала, что делала в этой гонке упор на чистую стрельбу, за счет чего ей удалось сократить отставание.

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Источник: Р-Спорт

Смешанная эстафета в рамках чемпионата мира в шведском Эстерсунде проходит в четверг.

«Удалось почти вдвое сократить отставание за счет чистой стрельбы — многие спортсменки ошибались, брали дополнительные патроны и соответственно тратили на стрельбу больше времени. Особенно много ошибок было на “стойке”, я же что есть сил старалась все сделать правильно. Это получилось. Вообще состояние хорошее. Непривычно светло, праздник на носу, опять же. Ну, а бегать в праздник — это наша работа. Все нормально», — сказала Юрлова-Перхт журналистам.

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