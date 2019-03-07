Юрлова-Перхт: Изо всех сил старалась чисто отстрелять в эстафете на ЧМ

«Удалось почти вдвое сократить отставание за счет чистой стрельбы — многие спортсменки ошибались, брали дополнительные патроны и соответственно тратили на стрельбу больше времени. Особенно много ошибок было на “стойке”, я же что есть сил старалась все сделать правильно. Это получилось. Вообще состояние хорошее. Непривычно светло, праздник на носу, опять же. Ну, а бегать в праздник — это наша работа. Все нормально», — сказала Юрлова-Перхт журналистам.