Тренер сборной России: Команду в эстафете на ЧМ подвела стрельба

Источник: Р-Спорт

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Победителем стала команда Норвегии.

«Не думаю, что у ребят была проблема с лыжами. Катя проиграла на последнем круге 10 секунд, Дима — 20, но надо же понимать, кому именно они проиграли. У Кати на этапе бежали Экхофф и Херманн — самые быстрые спортсменки сезона. Да и Дима проиграл не кому-нибудь, а Йоханнесу Бё», — сказал Хованцев.

«Надо понимать, что в микст-эстафету сейчас все стараются ставить сильнейших, а поскольку речь идет не о четверках, а всего о двух женщинах и двух мужчинах, количество команд, способных бороться за медали, по сравнению с обычной эстафетой резко возрастает», — подчеркнул он.

По словам тренера, команду подвела стрельба. «Четыре запасных патрона для Димы Малышко — непозволительная роскошь. Как и два запасных на “лежке” и один на “стойке” у Александра Логинова. Не случись этого, могли бы вполне бороться за медали, даже несмотря на то что проигрываем ногами. У Павловой со стрельбой совсем не получилось», — отметил Хованцев.

«Не знаю, почему она не сумела отстрелять так же быстро, как обычно работает на рубежах, но ногами, конечно же, Женя показала совсем не то время, на которое способна. Даже на чемпионате Европы в Минске она выглядела намного интереснее», — сказал тренер.