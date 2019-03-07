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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной России: Команду в эстафете на ЧМ подвела стрельба

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 7 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев, комментируя итоги смешанной эстафеты на чемпионате мира, заявил РИА Новости, что проблем с лыжами у команды не было, а стрельба подвела спортсменов.

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Источник: Р-Спорт

Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Победителем стала команда Норвегии.

«Не думаю, что у ребят была проблема с лыжами. Катя проиграла на последнем круге 10 секунд, Дима — 20, но надо же понимать, кому именно они проиграли. У Кати на этапе бежали Экхофф и Херманн — самые быстрые спортсменки сезона. Да и Дима проиграл не кому-нибудь, а Йоханнесу Бё», — сказал Хованцев.

«Надо понимать, что в микст-эстафету сейчас все стараются ставить сильнейших, а поскольку речь идет не о четверках, а всего о двух женщинах и двух мужчинах, количество команд, способных бороться за медали, по сравнению с обычной эстафетой резко возрастает», — подчеркнул он.

По словам тренера, команду подвела стрельба. «Четыре запасных патрона для Димы Малышко — непозволительная роскошь. Как и два запасных на “лежке” и один на “стойке” у Александра Логинова. Не случись этого, могли бы вполне бороться за медали, даже несмотря на то что проигрываем ногами. У Павловой со стрельбой совсем не получилось», — отметил Хованцев.

«Не знаю, почему она не сумела отстрелять так же быстро, как обычно работает на рубежах, но ногами, конечно же, Женя показала совсем не то время, на которое способна. Даже на чемпионате Европы в Минске она выглядела намного интереснее», — сказал тренер.

Хованцев предположил, что Малышко подкосила шумиха вокруг его имени, связанная с возможным отстранением. «Ночь у него очень неспокойная была. В целом Юрлова-Перхт и Логинов выглядят пока неплохо. Не скажу, что этому можно порадоваться, все-таки тяжело радоваться, когда нет медали, но функционально эти спортсмены в нормальном состоянии, впереди еще много гонок, и это внушает определенный оптимизм», — подытожил он.

  • 1
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Германия
    Германия
  • 3
    Италия
    Италия
07.03.2019 18:15Чемпионат мираСмешанная эстафета
МСтранаСпортсменыРезультат
1НорвегияНорвегия
Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен
01:17.41,4
2ГерманияГермания
Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль
+13,1
3ИталияИталия
Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
+01.09,6
4РоссияРоссия
Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов
+01.32,4
5ШвецияШвеция
Лина Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон
+01.35,3
6ЧехияЧехия
Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
+01.51,3
7УкраинаУкраина
Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима, Дмитрий Пидручный
+02.27,2
8ФранцияФранция
Анаис Шевалье, Жюли Симон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
+02.41,2
9ПольшаПольша
Магдалена Гвиздон, Кинга Збилут, Гжегож Гузик, Лукаш Щурек
+02.48,8
10ФинляндияФинляндия
Венла Лехтонен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
+02.53,2
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