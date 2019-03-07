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20:48 (мск), источник: Р-Спорт

Малышко заявил, что побежит спринт на чемпионате мира в Эстерсунде

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 7 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что побежит спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

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Источник: Р-Спорт

Малышко в составе сборной России в четверг стал четвертым в смешанной эстафете. Мужской спринт состоится в субботу, пасьют — в воскресенье.

«В среду на собрании (главный тренер сборной России) Анатолий Николаевич (Хованцев) оглашал, что побегу спринт и пасьют. Далее будем смотреть на состояние. Плюс у нас тут молодые ребята, Максим Цветков, они тоже должны участвовать, чтобы не сидеть без стартов. Эстафета? Не хочу загадывать, состав примерно известен, но всё будут решать гонки», — сказал Малышко журналистам.

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