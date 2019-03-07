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21:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Малышко: Посмеялись, когда увидели, что нас обвиняют. Такое происходит перед каждым крупным турниром

Олимпийский чемпион Сочи в эстафете прокомментировал итоги смешанной эстафеты и опроверг допинговые слухи вокруг себя.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Это четвертое место одновременно высокое и обидное, — сообщил Малышко. — Надеюсь, оно станет хорошим началом чемпионата. И если дальше мы будем прибавлять, то будем расценивать его как позитивное. Хотя шанс медаль сегодня был. Итальянцы много ошибались. Но и нам нужно было выступить чуть лучше. Допусти хотя бы на один-два промаха меньше, были бы рядом.

— Павлова сетовала на тяжелый переезд. 20 часов сюда добирались.

— С утра проходили обследование, и доктор сказал, что есть небольшое недовосстановление. На самом деле, ничего страшного. После гонок состояние бывает и хуже. Да, хочется избежать тяжелых переездов, но все в равных условиях — другим сборным тоже сюда нужно добираться. На чемпионат Европы мы, кстати, тоже добирались с тремя пересадками, но бежали там неплохо.

— Какие гонки побежите здесь?

— Спринт-пасьют. Дальше будет видно.

— Слышали новости о том, что в базе данных ЛИМС может содержаться компрометирующая вас информация?

— Нисколько не удивлен. Мы давно привыкли, что перед главными стартами всплывают подобные новости. Хочется, чтобы люди, которые вбрасывают ничем не подтвержденную информацию такого рода, несли ответственность. Иначе завтра каждого спортсмена будут поливать с ног до головы, и мы ничего с этим не сможем сделать.

— То есть у вас никаких опасений?

— Абсолютно. Посмеялись, когда увидели эту новость. Разве что тренеры напрягались. Все-таки на носу чемпионат мира, а такие новости отнимают время, ведь нужно разбираться, откуда это все идет.

Думаю, на протяжении нескольких лет перед Олимпиадами и чемпионатами мира мы будем видеть такие новости. Это уже практически норма.

Сейчас речь о базе ЛИМС. Но в России мы давали, наверное, процентов 10 допинг-тестов. Все остальное — в Европе. Так было с начала моей карьеры. Поэтому будь что не так — давно бы все узнали.

— Александр Легков говорил то же, но ему пришлось несколько лет доказывать свою правоту.

— Это норма для российского спорта на данный момент, ничего с этим не сделаешь. ​.

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