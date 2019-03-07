Йоханнес Бё назвал своих главных конкурентов на ЧМ-2019

«Поверьте, меня возможно победить. Нужно быстро бежать и чисто стрелять. Кто мои главные конкуренты на чемпионате мира? Вся сборная Франции выглядит хорошо, (немец) Арнд Пайффер выглядел сильно. Другие биатлонисты, такие, как (итальянец) Лукас Хофер, если будут чисто стрелять, будут бороться за медали. Дмитрий Малышко и Александр Логинов? Они тоже могут составить конкуренцию. Тарьей Бё в лучшей форме в этом сезоне. Хочется посмотреть, как он выступит», — сказал Бё журналистам.