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21:56 (мск), источник: Р-Спорт

Йоханнес Бё назвал своих главных конкурентов на ЧМ-2019

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 7 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Олимпийский чемпион Пхенчхана норвежский биатлонист Йоханнес Бё назвал своих главных конкурентов на чемпионате мира 2019 года.

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Источник: Р-Спорт

Лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бё в составе сборной Норвегии выиграл смешанную эстафету, с которой стартовал чемпионат мира в шведском Эстерсунде.

«Поверьте, меня возможно победить. Нужно быстро бежать и чисто стрелять. Кто мои главные конкуренты на чемпионате мира? Вся сборная Франции выглядит хорошо, (немец) Арнд Пайффер выглядел сильно. Другие биатлонисты, такие, как (итальянец) Лукас Хофер, если будут чисто стрелять, будут бороться за медали. Дмитрий Малышко и Александр Логинов? Они тоже могут составить конкуренцию. Тарьей Бё в лучшей форме в этом сезоне. Хочется посмотреть, как он выступит», — сказал Бё журналистам.

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