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16:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кайса Мякяряйнен: Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона.

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Источник: РИА "Новости"

36-летняя спортсменка добавила, что в этом году она испытывает трудности и с ходом, и со стрельбой.

— Сложно объяснить проблемы, с которыми я столкнулась в этом сезоне, — приводит слова Мякяряйнен SVT. — Испытывала трудности и с ходом, и со стрельбой. В каждом сезоне у меня бывают плохие гонки, но в этом году их очень много.

Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня. Весной я пойму, осталась ли у меня мотивация продолжать карьеру.

Мякяряйнен занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 545 очков. Она является трехкратным обладателем Кубка мира, а также чемпионкой мира-2011 в гонке преследования.

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