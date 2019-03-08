Кайса Мякяряйнен: Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона.
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона.
36-летняя спортсменка добавила, что в этом году она испытывает трудности и с ходом, и со стрельбой.
— Сложно объяснить проблемы, с которыми я столкнулась в этом сезоне, — приводит слова Мякяряйнен SVT. — Испытывала трудности и с ходом, и со стрельбой. В каждом сезоне у меня бывают плохие гонки, но в этом году их очень много.
Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня. Весной я пойму, осталась ли у меня мотивация продолжать карьеру.
Мякяряйнен занимает 5-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 545 очков. Она является трехкратным обладателем Кубка мира, а также чемпионкой мира-2011 в гонке преследования.