Кайса Мякяряйнен: Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня

Источник: РИА "Новости"

36-летняя спортсменка добавила, что в этом году она испытывает трудности и с ходом, и со стрельбой.

— Сложно объяснить проблемы, с которыми я столкнулась в этом сезоне, — приводит слова Мякяряйнен SVT. — Испытывала трудности и с ходом, и со стрельбой. В каждом сезоне у меня бывают плохие гонки, но в этом году их очень много.

Это либо последний, либо предпоследний сезон для меня. Весной я пойму, осталась ли у меня мотивация продолжать карьеру.