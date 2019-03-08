Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт: прямая онлайн-трансляция
Российские биатлонистки Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова — Перхт и Евгения Павлова выйдут на старт женского спринта (7,5 км) на чемпионате мира в Эстерсунде.
Российские биатлонистки Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова — Перхт и Евгения Павлова выйдут на старт женского спринта (7,5 км) на чемпионате мира в Эстерсунде.
Прямую трансляцию смешанной эстафеты проведет Первый канал. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени.