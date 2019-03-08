Текущие события
Биатлон. Биатлон
18:15
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
7.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Все события
Фоторепортажи
23«Аякс», выигрывавший Лигу чемпионов. Где они сейчас?
8«Спартак» вылетел из Кубка России
18:12 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт: прямая онлайн-трансляция

Российские биатлонистки Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова — Перхт и Евгения Павлова выйдут на старт женского спринта (7,5 км) на чемпионате мира в Эстерсунде.

Наверх

Прямую трансляцию смешанной эстафеты проведет Первый канал. Начало трансляции в 18:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады
Российский боец пожаловалась на травлю из-за желания жить в США
Игра все еще радует. Но выдержит ли «Краснодар» до конца сезона?
Головин: Разрыв между Россией и Францией очень большой
Кубок мира: русско-норвежская битва в лыжах продолжается
«Спартак» играет со СКА в Кубке Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь