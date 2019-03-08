Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт: прямая онлайн-трансляция

Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Спринт: прямая онлайн-трансляция

Российские биатлонистки Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова — Перхт и Евгения Павлова выйдут на старт женского спринта (7,5 км) на чемпионате мира в Эстерсунде.