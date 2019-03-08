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20:13 (мск), источник: ТАСС

Словацкая биатлонистка Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира в Швеции

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 8 марта. /ТАСС/. Представительница Словакии Анастасия Кузьмина стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Спортсменка на дистанции 7,5 км показала результат 22 минуты 17,5 секунды, допустив на двух огневых рубежах один промах.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (отставание 9,7 секунды; 0 промахов), третьей стала немка Лаура Дальмайер (+12,6; 0). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место (+31,4; 1), Евгения Павлова стала 24-й (+1.07,6; 0), Светлана Миронова — 31-й (+1.26,1; 3), Ирина Старых — 44-й (+2.07,0; 1). Таким образом, все стартовавшие россиянки выступят в гонке преследования.

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34-летняя Кузьмина впервые в карьере стала чемпионкой мира, в 2009 году она завоевала серебро в масс-старте, а в 2011-м — бронзу в спринте. Словацкая спортсменка, проводящая последний сезон в карьере, является трехкратной олимпийской чемпионкой, причем два золота Олимпиад она завоевала в спринте (2010, 2014), еще одно — в масс-старте (2018), также в ее активе три серебряные медали Игр. Кузьмина в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв три балла финке Кайсе Мякяряйнен.

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22-летняя Тандревольд завоевала свою дебютную медаль на чемпионатах мира. Ее лучшим результатом на этапах Кубка мира в личных гонках является второе место в масс-старте на этапе в немецком Рупольдинге в нынешнем сезоне. 25-летняя Дальмайер завоевала 14-ю медаль мировых первенств (семь золотых, три серебряные, четыре бронзовые).

Следующую гонку на чемпионате мира женщины проведут в воскресенье, в этот день состоится гонка преследования. В субботу на старт спринта выйдут мужчины. Чемпионат мира по биатлону завершится 17 марта.

  • 1
    Анастасия Кузьмина
    Словакия
    Словакия
  • 2
    Ингрид Таннреволь
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Лаура Дальмайер
    Германия
    Германия
08.03.2019 18:15Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Анастасия КузьминаСловакияСловакия22.17,5 (1 шт. круг)
2Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегияотставание 9,7 (0)
3Лаура ДальмайерГерманияГермания12,6 (0)
4Ханна ЭбергШвецияШвеция13,2 (1)
5Мона БрорссонШвецияШвеция21,7 (1)
6Дениза ХерманнГерманияГермания23,9 (2)
7Маркета ДавидоваЧехияЧехия
8Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия31,4 (1)
9Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия
10Доротея ВирерИталияИталия
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