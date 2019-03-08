Словацкая биатлонистка Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира в Швеции

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (отставание 9,7 секунды; 0 промахов), третьей стала немка Лаура Дальмайер (+12,6; 0). Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место (+31,4; 1), Евгения Павлова стала 24-й (+1.07,6; 0), Светлана Миронова — 31-й (+1.26,1; 3), Ирина Старых — 44-й (+2.07,0; 1). Таким образом, все стартовавшие россиянки выступят в гонке преследования.

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34-летняя Кузьмина впервые в карьере стала чемпионкой мира, в 2009 году она завоевала серебро в масс-старте, а в 2011-м — бронзу в спринте. Словацкая спортсменка, проводящая последний сезон в карьере, является трехкратной олимпийской чемпионкой, причем два золота Олимпиад она завоевала в спринте (2010, 2014), еще одно — в масс-старте (2018), также в ее активе три серебряные медали Игр. Кузьмина в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв три балла финке Кайсе Мякяряйнен.

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22-летняя Тандревольд завоевала свою дебютную медаль на чемпионатах мира. Ее лучшим результатом на этапах Кубка мира в личных гонках является второе место в масс-старте на этапе в немецком Рупольдинге в нынешнем сезоне. 25-летняя Дальмайер завоевала 14-ю медаль мировых первенств (семь золотых, три серебряные, четыре бронзовые).