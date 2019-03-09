Теперь она достигла всего! Кузьмина взяла золото и сломала проклятие чемпионатов мира

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Чемпионат мира. Женщины. Спринт 7,5 км

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.17,5 (1)

2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 9,7 (0)

3. Лаура Дальмайер (Германия) — 12,6 (0)

4. Ханна Эберг (Швеция) — 13,2 (1)

5. Мона Брорссон (Швеция) — 21,7 (1)

6. Дениза Херманн (Германия) — 23,9 (2)…

8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 31,4 (1)…

24. Евгения Павлова (Россия) — 1.07,6 (0)…

31. Светлана Миронова (Россия) — 1.26,1 (3)…

44. Ирина Старых (Россия) — 2.07,0 (1).

В отличие от прошедшего лыжного чемпионата мира в Зефельде, в северном Эстерсунде с погодой все отлично — стабильные 5−10 градусов мороза и периодический снег. От главного шведского биатлонного центра 400 километров до полярного круга. Городок в центре страны, вдали от населенного юга, так что и добраться до него непросто — но норвежские и немецкие фанаты, которые пытались переорать друг друга в конце смешанной эстафеты, смогли.

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Фавориты стали валиться

Снег и пасмурная погода назывались многими одним из шансов сборной России на чемпионате мира — в январе туман и метель помогли нашей эстафете одержать невероятную победу в Оберхофе.

И начало гонки настраивало в этом смысле на хороший лад. Как это часто бывает, на большом турнире фавориты стали валиться, причем практически сразу. Лидер сезона Виттоцци и на трассе начала квело, а затем два раза выстрелила ниже мишени. Следом скандинавский ветер выбил из претендентов на медали и Доротею Вирер. Что ни говори, пусть женская сборная России сейчас слабее мужской — но женский биатлон куда конкурентнее мужского.

Ошибки сильных итальянок и Тириль Экхофф вывели на первое место на исходе получаса гонки уроженку Карагандинской области Динару Алимбекову, выступающую за Белоруссию, которую вскоре обошла 13-й номер мирового рейтинга норвежка Ингрид Таннреволь.

Однако, с учетом морозной погоды, многие лидеры взяли в спринте дальние номера. Только предстояло пройти 7,5 км Анастасии Кузьминой и Кайсе Макарайнен. Туманны, как небо над стадионом, были перспективы Лауры Дальмайер. И кто бы мог подумать — немка идеально отстрелялась, но была в разы медленнее своих соперниц. И даже с двумя нолями финишировала только и крикнула в камеру от бессилия — от физического, а возможно, и психологического. Проблемы с иммунитетом все еще сильны, и даже в ее собственной сборной есть те, кто готовы сменить Лауру в борьбе за большие победы. Главная из них — Дениза Херрманн.

Макарайнен в итоге умудрилась упасть и двумя промахами завалить вторую стрельбу.

Юрлова-Перхт дает основания для оптимизма

Первой, кто сумела ударить по лидерству Таннреволь, стала именно Анастасия Кузьмина. Еще за 900 метров до финиша она шла в одно время с норвежкой, но на последнем километре привезла ей 10 секунд! И победно вскинула руки. Затем чуть не плакала, уходя от утешений фотооператоров.

Херрманн была далеко впереди после лежки, которую исполнять она после перехода из лыж все-таки научилась. Но на стойке немка, которая имела преимущество в 40 секунд и могла себе позволить один промах, успешно сняла с себя золото и повесила его на Анастасию.

И Настя его заслужила. Спасибо ей и ее тренеру Даниэлю Кузьмину за то, что они решили выступать до конца этого сезона. Словачка из Тюмени сломала проклятие олимпийских чемпионов, которые очень часто на следующий год проваливают чемпионат мира, и проклятие своей карьеры. В 34 года Кузьмина впервые стала чемпионкой мира, после серебра в Пхенчхане-2009 и бронзы в Ханты-Мансийске-2011 и трех олимпийских титулов.

Россиянки же, которые не сменили гражданство, выступили в свою силу. Екатерина Юрлова-Перхт была почти идеальна ходом, шла четвертой перед второй стрельбой — но промах на стойке стоил медали. В итоге 9-е место и всего 31 секунда от лидера перед гонкой преследования. По ходу сезона россиянки редко на что претендовали даже при чистой стрельбе. Но сборы в Альпах повлияли на Юрлову положительно — ногами она способна идти солидно. Евгения Павлова стреляла идеально, но функционально к чемпионату не готова — 68 секунд отставания и 24-е место. Миронова стала лучшей из наших на трассе, но в итоге 31-я с тремя промахами. Старых — 43-я с двумя минутами отставания.

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Чемпионат мира начинается для России с упущенных возможностей. Впрочем, в женских стартах и на возможности не очень рассчитывали. Значит, после двух гонок основания для сдержанного оптимизма сохраняются.