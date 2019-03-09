Теперь она достигла всего! Кузьмина взяла золото и сломала проклятие чемпионатов мира
Первой чемпионкой мира в личной гонке в Эстерсунде стала русская словачка Анастасия Кузьмина, с промахом вырвавшая победу в спринте с отрывом в 4,6 секунды.
Первой чемпионкой мира в личной гонке в Эстерсунде стала русская словачка Анастасия Кузьмина, с промахом вырвавшая победу в спринте с отрывом в 4,6 секунды.
Чемпионат мира. Женщины. Спринт 7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.17,5 (1)
2. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 9,7 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) — 12,6 (0)
4. Ханна Эберг (Швеция) — 13,2 (1)
5. Мона Брорссон (Швеция) — 21,7 (1)
6. Дениза Херманн (Германия) — 23,9 (2)…
8. Екатерина
24. Евгения Павлова (Россия) — 1.07,6 (0)…
31. Светлана Миронова (Россия) — 1.26,1 (3)…
44. Ирина Старых (Россия) — 2.07,0 (1).
В отличие от прошедшего лыжного чемпионата мира в Зефельде, в северном Эстерсунде с погодой все отлично — стабильные 5−10 градусов мороза и периодический снег. От главного шведского биатлонного центра 400 километров до полярного круга. Городок в центре страны, вдали от населенного юга, так что и добраться до него непросто — но норвежские и немецкие фанаты, которые пытались переорать друг друга в конце смешанной эстафеты, смогли.
Снег и пасмурная погода назывались многими одним из шансов сборной России на чемпионате мира — в январе туман и метель помогли нашей эстафете одержать невероятную победу в Оберхофе.
И начало гонки настраивало в этом смысле на хороший лад. Как это часто бывает, на большом турнире фавориты стали валиться, причем практически сразу. Лидер сезона Виттоцци и на трассе начала квело, а затем два раза выстрелила ниже мишени. Следом скандинавский ветер выбил из претендентов на медали и Доротею Вирер. Что ни говори, пусть женская сборная России сейчас слабее мужской — но женский биатлон куда конкурентнее мужского.
Ошибки сильных итальянок и Тириль Экхофф вывели на первое место на исходе получаса гонки уроженку Карагандинской области Динару Алимбекову, выступающую за Белоруссию, которую вскоре обошла 13-й номер мирового рейтинга норвежка Ингрид Таннреволь.
Однако, с учетом морозной погоды, многие лидеры взяли в спринте дальние номера. Только предстояло пройти 7,5 км Анастасии Кузьминой и Кайсе Макарайнен. Туманны, как небо над стадионом, были перспективы Лауры Дальмайер. И кто бы мог подумать — немка идеально отстрелялась, но была в разы медленнее своих соперниц. И даже с двумя нолями финишировала только и крикнула в камеру от бессилия — от физического, а возможно, и психологического. Проблемы с иммунитетом все еще сильны, и даже в ее собственной сборной есть те, кто готовы сменить Лауру в борьбе за большие победы. Главная из них — Дениза Херрманн.
Макарайнен в итоге умудрилась упасть и двумя промахами завалить вторую стрельбу.
Первой, кто сумела ударить по лидерству Таннреволь, стала именно Анастасия Кузьмина. Еще за 900 метров до финиша она шла в одно время с норвежкой, но на последнем километре привезла ей 10 секунд! И победно вскинула руки. Затем чуть не плакала, уходя от утешений фотооператоров.
Херрманн была далеко впереди после лежки, которую исполнять она после перехода из лыж
И Настя его заслужила. Спасибо ей и ее тренеру Даниэлю Кузьмину за то, что они решили выступать до конца этого сезона. Словачка из Тюмени сломала проклятие олимпийских чемпионов, которые очень часто на следующий год проваливают чемпионат мира, и проклятие своей карьеры. В 34 года Кузьмина впервые стала чемпионкой мира, после серебра в Пхенчхане-2009 и бронзы в Ханты-Мансийске-2011 и трех олимпийских титулов.
Россиянки же, которые не сменили гражданство, выступили в свою силу. Екатерина
Смотрите также: Состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Чемпионат мира начинается для России с упущенных возможностей. Впрочем, в женских стартах и на возможности не очень рассчитывали. Значит, после двух гонок основания для сдержанного оптимизма сохраняются.
Дмитрий КУЗНЕЦОВ
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|22.17,5 (1 шт. круг)
|2
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|отставание 9,7 (0)
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|12,6 (0)
|4
|Ханна Эберг
|Швеция
|13,2 (1)
|5
|Мона Брорссон
|Швеция
|21,7 (1)
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|23,9 (2)
|7
|Маркета Давидова
|Чехия
|8
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|31,4 (1)
|9
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|10
|Доротея Вирер
|Италия