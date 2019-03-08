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21:04 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Павлова после дебюта на ЧМ получила массу оскорблений в интернете

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 8 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова посетовала на то, что после первой гонки на чемпионате мира в Эстерсунде она получила огромное число сообщений оскорбительного характера. Об этом она рассказала журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг Павлова неудачно прошла первый этап смешанной эстафеты, допустив один промах на двух огневых рубежах и передав эстафету 13-й, а ее отставание от лидера составило чуть более одной минуты. В пятницу она выступила в спринте, заняв 24-е место. За полчаса до старта гонки Павлова опубликовала пост в Instagram с призывом не писать ей гадости.

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«До старта был час, поскольку был предпоследний стартовый номер, вот и решила опубликовать пост. В мою сторону после смешанной эстафеты лилось много негатива, даже читать было неприятно. Мои родители, особенно мама, сильно переживают из-за этого, принимают это близко к сердцу», — сказала 25-летняя Павлова.

Этим диванным критикам все вернется за то, что они льют на спортсменов, а семье все это не особо приятно. Но мне лично все равно, у меня свой мир с единорожками.

Спортсменка отметила, что негативные сообщения доходят даже до ее родителей, сама же она старается их не читать. «Один мат-перемат, призывы сдохнуть, я этого не могу понять. Я не принимала решение об участии в гонки, меня поставили, я сделала все, что могла. Не получилось, получится потом», — добавила она.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.

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