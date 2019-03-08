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22:59 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Тихонов: Не вернусь в СБР даже за миллиард долларов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвел итоги женского спринта на чемпионате мира в Швеции, а также заявил, что не вернется на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

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«Что обсуждать восьмое место Юрловой? Есть такое выражение: вторых не помнят. А что о восьмых говорить? Вот они сейчас заявляют: «Мы готовимся к 2022 году». Да давайте уже будем к 2050 готовиться! Чего мелочиться?

Вижу на экране улыбающуюся Настю Кузьмину, и счастлив за нее. Наше счастье, что пока еще не все сбежали в другие команды. Какое к спортсменам отношение? Денег нет в федерации.

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Этот депутат (глава СБР Владимир Драчев) врал: «Автотранс, Ротенберги, денег будет немерено». Есть же запись его выступления на конференции. Я, идиот, поддержал его тогда", — сказал Тихонов.

Что произошло с нашим биатлоном, когда все было здорово, все выигрывали. Федерация была лучшей в мире. Так что не устраивало? У нас чем хуже, тем лучше. Вот уже 12 лет ищем причину провалов.

«Звали вернуться, но, конечно, я этого не сделаю даже за миллиард долларов. Потому что нет внимания государства. ТВ лезет к девушкам в комнаты, никакого контроля… Нет ни коллектива, ни руководителя», — добавил экс-глава СБР.

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