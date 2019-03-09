Российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде

Россияне преодолели дистанцию за 42 минуты 53,4 секунды, пробежав четыре штрафных круга и затратив 17 дополнительных патронов на огневых рубежах.
Второй стала сборная Чехии (отставание — 6,5 секунды; один штрафной круг, 17 дополнительных патронов), третьей — команда Франции (+51,8; 5; 10).
В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 23 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4), третьими идут австрийцы (3−1−0).
Соревнования биатлонистов продолжатся в воскресенье женским и мужским масс-стартами. Универсиада завершится 12 марта.