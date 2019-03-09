Российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде

Российские биатлонисты завоевали золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 9 марта. /ТАСС/. Сборная России по биатлону в составе Александра Дедюхина и Валерии Васнецовой стала первой в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске.