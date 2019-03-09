Главу российского биатлона призвали уйти с позором

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Тихонова возмутило поведение российской спортсменки Евгении Павловой, которая во время соревнований по спринту просила пользователей воздержаться от критики в ее Instagram-аккаунте.

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По мнению Тихонова, перед стартом нельзя отвлекаться на подобные вещи. Кроме того, бывший спортсмен в очередной раз раскритиковал руководство отечественного биатлона.

«В целом замечу, что главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву следует встать и уйти с позором. Нынешний тренерский состав является самым слабым из тех, что когда-либо был», — заявил он.

Женская сборная осталась без медалей по итогам спринта. Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место. 9 марта в спринте выступит мужская команда. Чемпионат мира в шведском Эстерсунде продлится до 17 марта.