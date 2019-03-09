Главу российского биатлона призвали уйти с позором
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира. Его слова приводит «Р-Спорт».
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира. Его слова приводит «Р-Спорт».
Тихонова возмутило поведение российской спортсменки Евгении Павловой, которая во время соревнований по спринту просила пользователей воздержаться от критики в ее
По мнению Тихонова, перед стартом нельзя отвлекаться на подобные вещи. Кроме того, бывший спортсмен в очередной раз раскритиковал руководство отечественного биатлона.
«В целом замечу, что главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву следует встать и уйти с позором. Нынешний тренерский состав является самым слабым из тех, что
Женская сборная осталась без медалей по итогам спринта. Лучший результат показала Екатерина
Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. До него пост занимал Александр Кравцов.