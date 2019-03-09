Текущие события
Биатлон. Биатлон
14.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
7.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
8.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
11:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Главу российского биатлона призвали уйти с позором

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил недовольство работой тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира. Его слова приводит «Р-Спорт».

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Тихонова возмутило поведение российской спортсменки Евгении Павловой, которая во время соревнований по спринту просила пользователей воздержаться от критики в ее Instagram-аккаунте.

Читайте также
Александр Тихонов: Не вернусь в СБР даже за миллиард долларов

По мнению Тихонова, перед стартом нельзя отвлекаться на подобные вещи. Кроме того, бывший спортсмен в очередной раз раскритиковал руководство отечественного биатлона.

«В целом замечу, что главе Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву следует встать и уйти с позором. Нынешний тренерский состав является самым слабым из тех, что когда-либо был», — заявил он.

Женская сборная осталась без медалей по итогам спринта. Лучший результат показала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место. 9 марта в спринте выступит мужская команда. Чемпионат мира в шведском Эстерсунде продлится до 17 марта.

Драчев был избран президентом СБР 18 мая 2018 года. До него пост занимал Александр Кравцов.

Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 «Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Видео: норвежские лыжники поглумились над россиянами
Теперь она достигла всего. Кузьмина сломала проклятие ЧМ
Гвардиола сменит Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»
«Тампа» Кучерова и Василевского стала первым участником плей-офф
Три передачи Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Миннесоту»
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на Универсиаде
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
Лыжник из РФ рассказал о проблемах с инвентарем на Универсиаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь