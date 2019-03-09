Путин поздравил биатлониста Иванова с победой в гонке преследования на Универсиаде

«Вы достойно представили нашу страну на “домашней” Универсиаде, впечатляющим выступлением и ярким триумфом порадовали своих близких, наставников, всех, кто болел за Вас на этих ответственных стартах», — говорится в сообщении.
Российские спортсмены заняли весь пьедестал по итогам гонки. Никита Поршнев занял второе место, Эдуард Латыпов стал бронзовым призером.
В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4), третьими идут австрийцы (3−1−0).
Универсиада завершится 12 марта.