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15:39 (мск), источник: ТАСС

Путин поздравил биатлониста Иванова с победой в гонке преследования на Универсиаде

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил биатлониста Дмитрия Иванова, одержавшего победу в гонке преследования на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске в четверг. Телеграмма размещена в субботу на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019

«Вы достойно представили нашу страну на “домашней” Универсиаде, впечатляющим выступлением и ярким триумфом порадовали своих близких, наставников, всех, кто болел за Вас на этих ответственных стартах», — говорится в сообщении.

Российские спортсмены заняли весь пьедестал по итогам гонки. Никита Поршнев занял второе место, Эдуард Латыпов стал бронзовым призером.

В пятницу сборная России досрочно стала победителем медального зачета, в активе российских спортсменов на данный момент 30 золотых, 30 серебряных и 24 бронзовые награды. Второе место занимает команда Южной Кореи (6−3−4), третьими идут австрийцы (3−1−0).

Универсиада завершится 12 марта.

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