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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оле Эйнар Бьорндален: Истории Йохауг и Логинова разные. В Норвегии поддерживают Терезу

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Оле Эйнар Бьорндален заявил, что нельзя сравнить допинговые истории норвежской лыжницы Терезы Йохауг и российского биатлониста Александра Логинова.

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Источник: РИА "Новости"

45-летний спортсмен также добавил, что у него никогда не было проблем с астмой.

— Не сомневаюсь, что в России одинаково оценивают истории Йохауг и Логинова. Но эритропоэтин нельзя сравнивать с кремом для губ, — сказал Бьорндален в эфире канала «Матч ТВ». — Это разные истории. Йохауг пользуется поддержкой в Норвегии. Думаю, это была случайность.

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Терапевтические исключения? Здесь все решает ВАДА. Для меня доверие к этой организации под вопросом. Они непоследовательны. У меня также есть вопросы по астме — мне не по душе эти лекарства. Должен быть создан единый центр выдачи противоастматических препаратов. Я не испытывал проблем с астмой — у меня прекрасные легкие.

Напомним, Логинов был дисквалифицирован на три года после того, как в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эпитропоэтин. Йохауг была отстранена на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола в октябре 2016-го.

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