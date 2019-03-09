Оле Эйнар Бьорндален: Истории Йохауг и Логинова разные. В Норвегии поддерживают Терезу

Источник: РИА "Новости"

45-летний спортсмен также добавил, что у него никогда не было проблем с астмой.

— Не сомневаюсь, что в России одинаково оценивают истории Йохауг и Логинова. Но эритропоэтин нельзя сравнивать с кремом для губ, — сказал Бьорндален в эфире канала «Матч ТВ». — Это разные истории. Йохауг пользуется поддержкой в Норвегии. Думаю, это была случайность.

Терапевтические исключения? Здесь все решает ВАДА. Для меня доверие к этой организации под вопросом. Они непоследовательны. У меня также есть вопросы по астме — мне не по душе эти лекарства. Должен быть создан единый центр выдачи противоастматических препаратов. Я не испытывал проблем с астмой — у меня прекрасные легкие.