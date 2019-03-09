Биатлонист Логинов принес сборной России первую медаль ЧМ в спринте с 2009 года

Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира. В предыдущий раз россияне выигрывали награду в данной дисциплине на чемпионате мира — 2009 в южнокорейском Пхёнчхане, когда Ольга Зайцева стала третьей. В мужских соревнованиях россияне предыдущую награду завоевывали в 2008 году — Максим Чудов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.