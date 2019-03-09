Текущие события
Биатлон. Биатлон
18:30
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
15.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
18.02
Солт-Лейк-Сити (США)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
7.03
Эстерсунд (Швеция)
Смешанная эстафета (См)
Биатлон. Биатлон
8.03
Эстерсунд (Швеция)
Спринт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
7«Краснодар» проиграл в Валенсии, но забил важный мяч
8«Порту» выбил «Рому» из Лиги чемпионов
19:39 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Логинов принес сборной России первую медаль ЧМ в спринте с 2009 года

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 9 марта. /ТАСС/. Россиянин Александр Логинов занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

Наверх
Источник: Reuters

Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, бронзу завоевал француз Кентен Фийон Майе.

Логинов стал первым российским биатлонистом с 2009 года, сумевшим завоевать медаль в спринтерской гонке на чемпионатах мира. В предыдущий раз россияне выигрывали награду в данной дисциплине на чемпионате мира — 2009 в южнокорейском Пхёнчхане, когда Ольга Зайцева стала третьей. В мужских соревнованиях россияне предыдущую награду завоевывали в 2008 году — Максим Чудов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут мужская и женская гонки преследования. Соревнования завершатся 17 марта.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
09.03.2019 18:30Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.37,6
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+13,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+16,5
4Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+16,8
5Симон ДестьеФранцияФранция+24,8
6Мартен ФуркадФранцияФранция+32,5
7Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+34,8
8Эрик ЛессерГерманияГермания+44,7
9Арнд ПайфферГерманияГермания+47,3
10Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+49,8
Смотреть полные результаты гонки
Кубок мира
Кубок мираЧемпионат мира
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Первые голы Нисимуры и Бийола. Такой ЦСКА нужен Гончаренко
Российские хоккеисты сыграют с Канадой в полуфинале Универсиады
«Удержаться будет тяжело»: почему не верят в Большунова
Логинов рвет Фуркада, теперь это реальность. У России серебро ЧМ
СМИ: «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года
Самые красивые спортсменки Универсиады (фото)
«Бавария» возглавила таблицу Бундеслиги, разгромив «Вольфсбург»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь