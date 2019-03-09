Логинов рвёт Фуркада, теперь это реальность. У России блестящее серебро ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Ласковый пинок

Сборная России поднимает интерес к чемпионату мира по биатлону так, как может.

Пока международными скандалами, интригами и перелитой кровью в Эстерсунде не пахнет. «Это ничего», — подумала россиянка Женя Павлова, и запилила небольшую бомбочку в свою соцсеть. Прямо по ходу женского спринта.

Естественно, после гонки именно ее ласковый пинок нерадивого болельщика и стал самым обсуждаемым событием. Спрашивали Павлову исключительно об этом.

Скандал, шоколадный вариант

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Теперь очередь была за мужчинами. Самый простой и шоколадный для нас вариант скандала — Логинов выигрывает спринт, Фуркад с Самуэльссоном усаживаются в лужу, после чего немедленно и громогласно начинают выражать свою озабоченность чистотой биатлонных рядов. Текст озабоченности даже писать не надо.

Наверняка почти любой российский болельщик согласился бы на такое развитие событий. Вот только выступление Логинова в смешанной эстафете веры в подобный исход не прибавляло. Наш лидер не особо быстро бежал, допускал промахи, в общем, не выглядел человеком, способным выиграть гонку (ну или ладно, хоть в медали попасть). А других претендентов на триумф в спринте у нас вроде бы и не было.

Спокойно ждём Логинова

Зато были Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Особенно любопытно было взглянуть на двух последних, особенно готовившихся именно к чемпионату мира и в Эстерсунде пока не выступавшие. В каком они состоянии, ни кто точно не знал. И ждать первых ответов на это вопрос долго не пришлось — Евгений стартовал в спринте под четвёртым номером. И до первой контрольной отсечки было всего две километра.

Там Гараничев опередил Ландертингера и Гоу, но больше десяти секунд проиграл немцу Наврату. После промаха на «лёжке» россиянин уступал Наврату уже 35 секунд, так что ни о какой борьбе за медали речи уже не шло. Можно было спокойно ждать Логинова — он стартовал 36-м. Спустя четыре минуты после Йоханнеса Бё.

Саша в деле

Но на «стойку» Гараничева всё-таки стоило глянуть, хотя бы одним глазом. Евгений всё попал и даже на какое-то время вышел на второе место. И тут же свою «лёжку» прошёл младший Бё — быстро, точно, новый лидер. Логинов пока лишь преодолевал первую контрольную отсечку, с четвёртым временем и проигрышем Бё в 11 секунд.

Этот же расклад сохранился и после его первой стрельбы, только проигрыш Бё чуть увеличился. Выше россиянина так же были Наврат и старший Бё, но они оба уже успели допустить ошибки на «стойке». И там же промахнулся Йоханнес Бё. Один раз, и он остался лидером, опережая француза Фийона Майе на 6 секунд.

Лидер! Он лидер!

А вот за Логинова стало даже страшно. Потому что на отсечке 5,4 км он уже был вторым, отыграв у Наврата больше восьми секунд. Саша включил какие-то запредельные скорости, а ведь впереди его ждала «стойка»…

И не зря ждала! Пять быстрых, пять точных, пять идеальных выстрелов! И две десятых секунды преимущества над Бё. Лидер!

Конечно, мы не ждали, что Логинов удержит своё преимущество на Бё, но минимум как о серебре уже и думать не хотелось. У Фийона Майе Саша выигрывал 6 секунд, у украинца Пидручного — 10. Фуркад свою «лёжку» провёл чисто, но Логинову там уступал.

Выстраданное серебро

И Александр терпел, как мог. Терпел, и все сделал правильно. На финише он уступил Бё 14 секунд, но главное — уступил только ему. Фийон Майе и Пидручный остались позади, и на дистанции вроде бы больше не было ни единого претендента на время Логинова. Кроме одного человека.

Мартена нашего Фуркада, разумеется. Он чисто прошёл обе стрельбы и на выходе со «стойки» уступал Логинову 9,8 секунды. Ещё в прошлом году это был бы приговор нам. Но не сейчас. Сейчас приговор получил сам Фуркад — он элементарно «сдох» и финишировал шестым, проиграв Логинову по ходу последнего круга ещё 10 секунд.

Это серебро! Наше, выстраданное серебро!