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20:33 (мск), источник: Р-Спорт

Хованцев: Плохие лыжи не позволили Логинову побороться за золото ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Качество лыж не позволило российскому биатлонисту Александру Логинову побороться за победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Источник: Р-Спорт

В субботу Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира. На финише россиянин уступил 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бё. Медаль Логинова стала первой для сборной России на мировом первенстве 2019 года.

«Конечно, отлегло. У Жени Гараничева проблемы с лыжами была, у Саши тоже. Я думал, что он может не удержать второе место, — сказал Хованцев журналистам. — С хорошими лыжами мог бы и с Йоханнесом бороться. Бё давал шанс, у него был круг штрафа. С лыжами надо спокойно разобраться».

«Думаю, что это была шутка, — отреагировал Хованцев на слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, что в Эстерсунде сборная России должна выступить лучше, чем на Играх в Пхенчхане. — В спринте был реальный шанс у Кати Юрловой-Перхт, в смешанной эстафете не заладилось. Сейчас психологическое давление спадет, все устаканится, дальше будет свободнее работать».

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