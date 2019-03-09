Хованцев: Плохие лыжи не позволили Логинову побороться за золото ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий
В субботу Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке на чемпионате мира. На финише россиянин уступил 13,7 секунды норвежцу Йоханнесу Бё. Медаль Логинова стала первой для сборной России на мировом первенстве 2019 года.
«Конечно, отлегло. У Жени Гараничева проблемы с лыжами была, у Саши тоже. Я думал, что он может не удержать второе место, — сказал Хованцев журналистам. — С хорошими лыжами мог бы и с Йоханнесом бороться. Бё давал шанс, у него был круг штрафа. С лыжами надо спокойно разобраться».
«Думаю, что это была шутка, — отреагировал Хованцев на слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, что в Эстерсунде сборная России должна выступить лучше, чем на Играх в Пхенчхане. — В спринте был реальный шанс у Кати