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20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логинов до конца чемпионата мира ограничил общение с прессой

Лидер российской сборной Александр Логинов сообщил, что до конца чемпионата мира не будет общаться с журналистами, чтобы лучше сконцентрироваться на гонках.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен будет говорить только на официальных пресс-конференциях после гонок, передает из Эстерсунда спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Извините, но до конца чемпионата мира я не буду общаться, — сообщил Логинов. — Никаких претензий и обид, просто хотел бы сконцентрироваться на гонках. После масс-старта обязательно пообщаемся.

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