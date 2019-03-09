Логинов до конца чемпионата мира ограничил общение с прессой
Лидер российской сборной Александр Логинов сообщил, что до конца чемпионата мира не будет общаться с журналистами, чтобы лучше сконцентрироваться на гонках.
Лидер российской сборной Александр Логинов сообщил, что до конца чемпионата мира не будет общаться с журналистами, чтобы лучше сконцентрироваться на гонках.
Спортсмен будет говорить только на официальных
— Извините, но до конца чемпионата мира я не буду общаться, — сообщил Логинов. — Никаких претензий и обид, просто хотел бы сконцентрироваться на гонках. После