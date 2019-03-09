Логинов до конца чемпионата мира ограничил общение с прессой

Спортсмен будет говорить только на официальных пресс-конференциях после гонок, передает из Эстерсунда спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Извините, но до конца чемпионата мира я не буду общаться, — сообщил Логинов. — Никаких претензий и обид, просто хотел бы сконцентрироваться на гонках. После масс-старта обязательно пообщаемся.