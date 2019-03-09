Хованцев: Цветков и Поварницын — кандидаты на индивидуальную гонку на ЧМ

«Состав на индивидуальную гонку будет озвучен после пасьюта. Мы взвесим все шансы. У нас остаются две эстафеты, на которые мы будем выставлять сильнейший состав. Мы рассматриваем Поварницына и Цветкова на индивидуальную гонку. Это два кандидата, которых мы рассматриваем в перспективе, чтобы дать кому-то передохнуть. Может быть, Дмитрий Малышко не побежит», — сказал Хованцев журналистам.