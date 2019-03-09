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20:48 (мск), источник: Р-Спорт

Хованцев: Цветков и Поварницын — кандидаты на индивидуальную гонку на ЧМ

ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российские биатлонисты Максим Цветков и Александр Поварницын рассматриваются в качестве кандидатов на выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, заявил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

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Источник: Р-Спорт

Индивидуальная гонка у мужчин состоится 13 марта. В прошедших в Эстерсунде смешанной эстафете и спринте были задействованы Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев.

«Состав на индивидуальную гонку будет озвучен после пасьюта. Мы взвесим все шансы. У нас остаются две эстафеты, на которые мы будем выставлять сильнейший состав. Мы рассматриваем Поварницына и Цветкова на индивидуальную гонку. Это два кандидата, которых мы рассматриваем в перспективе, чтобы дать кому-то передохнуть. Может быть, Дмитрий Малышко не побежит», — сказал Хованцев журналистам.

Евгений Гараничев опоздал на старт пасьюта на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Хованцев рассмеялся при вопросе, контролировал ли он выход биатлониста на спринтерскую гонку в субботу. «Мы на собрании сказали, чтобы постарались контролировать свое время», — сказал тренер.

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