Хованцев: Цветков и Поварницын — кандидаты на индивидуальную гонку на ЧМ
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий
ЭСТЕРСУНД (Швеция), 9 мар — РИА Новости, Василий
Индивидуальная гонка у мужчин состоится 13 марта. В прошедших в Эстерсунде смешанной эстафете и спринте были задействованы Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Матвей Елисеев.
«Состав на индивидуальную гонку будет озвучен после пасьюта. Мы взвесим все шансы. У нас остаются две эстафеты, на которые мы будем выставлять сильнейший состав. Мы рассматриваем Поварницына и Цветкова на индивидуальную гонку. Это два кандидата, которых мы рассматриваем в перспективе, чтобы дать
Евгений Гараничев опоздал на старт пасьюта на восьмом этапе Кубка мира в