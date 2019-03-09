Логинов закрепился на втором месте в общем зачёте КМ после серебра ЧМ в спринте

Логинов закрепился на втором месте в общем зачёте КМ после серебра ЧМ в спринте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё, ставший пятикратным чемпионом мира, упрочил своё лидерство в общем зачёте Кубка мира благодаря победе в спринте на первенстве мира в Эстерсунде (Швеция).