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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самуэльссон: Хотел бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.

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Источник: РИА "Новости"

Российский спортсмен сегодня завоевал серебро в спринтерской гонке, швед стал 29-м.

— Хотелось бы, чтобы его здесь не было, — приводит слова Самуэльссона Dagbladet. — Правила такие, какие есть, но, на мой взгляд, они должны быть более строгими. Если вы были пойманы за использование эритропоэтина, то должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем, шведом или Логиновым.

Напомним, Самуэльссон неоднократно негативно высказывался в адрес Логинова из-за допингового прошлого россиянина. Логинов был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин в ноябре 2013-го.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
09.03.2019 18:30Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.37,6
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+13,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+16,5
4Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+16,8
5Симон ДестьеФранцияФранция+24,8
6Мартен ФуркадФранцияФранция+32,5
7Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+34,8
8Эрик ЛессерГерманияГермания+44,7
9Арнд ПайфферГерманияГермания+47,3
10Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+49,8
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