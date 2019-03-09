Самуэльссон: Хотел бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира

— Хотелось бы, чтобы его здесь не было, — приводит слова Самуэльссона Dagbladet. — Правила такие, какие есть, но, на мой взгляд, они должны быть более строгими. Если вы были пойманы за использование эритропоэтина, то должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем, шведом или Логиновым.