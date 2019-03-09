Самуэльссон: Хотел бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что не хотел бы видеть россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.
Российский спортсмен сегодня завоевал серебро в спринтерской гонке, швед стал 29-м.
— Хотелось бы, чтобы его здесь не было, — приводит слова Самуэльссона Dagbladet. — Правила такие, какие есть, но, на мой взгляд, они должны быть более строгими. Если вы были пойманы за использование эритропоэтина, то должны быть дисквалифицированы независимо от того, являетесь ли вы русским, немцем, шведом или Логиновым.
Напомним, Самуэльссон неоднократно негативно высказывался в адрес Логинова
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.37,6
|2
|Александр Логинов
|Россия
|+13,7
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+16,5
|4
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+16,8
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+24,8
|6
|Мартен Фуркад
|Франция
|+32,5
|7
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+34,8
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+44,7
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+47,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+49,8