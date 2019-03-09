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22:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперуспех Логинова. У России — первая за 11 лет медаль в мужском спринте

Серебро чемпионата мира, которого мы ждали очень долго.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Логинов принес сборной России первую медаль чемпионата мира в шведском Эстерсунде и стал первым за 11 лет российским призером в мужском спринте. До Логинова всего два наших спортсмена брали спринтерские медали на чемпионатах XXI века. В 2001 году победил Павел Ростовцев, а семь лет спустя — Максим Чудов. Всего на счету спортсменов сборной России восемь медалей первенства мира в спринте — три золота, три серебра и две бронзы.

На семи чемпионатах мира после Олимпиады в Ванкувере российские спортсмены завоевали всего девять личных наград, причем золото смогла добыть только Екатерина Юрлова в индивидуальной гонке в Контиолахти. Четыре медали заработал Антон Шипулин, по одной кроме Юрловой и Логинова взяли Максим Максимов, Евгений Устюгов и Ольга Вилухина.

Серебро Логинова стало 15-й медалью отечественных спортсменов на чемпионатах мира в Эстерсунде. Только в трех из 14 гонок на трех турнирах в Швеции наши биатлонисты не попадали в число призеров. В 2008 году без наград осталась женская эстафетная команда, а в 2019-м — смешанная эстафета и девушки в спринте.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
09.03.2019 18:30Чемпионат мираСпринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия24.37,6
2Александр ЛогиновРоссияРоссия+13,7
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+16,5
4Дмитрий ПидручныйУкраинаУкраина+16,8
5Симон ДестьеФранцияФранция+24,8
6Мартен ФуркадФранцияФранция+32,5
7Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+34,8
8Эрик ЛессерГерманияГермания+44,7
9Арнд ПайфферГерманияГермания+47,3
10Беньямин ВегерШвейцарияШвейцария+49,8
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