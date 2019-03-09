Суперуспех Логинова. У России — первая за 11 лет медаль в мужском спринте
Серебро чемпионата мира, которого мы ждали очень долго.
Серебро чемпионата мира, которого мы ждали очень долго.
Александр Логинов принес сборной России первую медаль чемпионата мира в шведском Эстерсунде и стал первым за 11 лет российским призером в мужском спринте. До Логинова всего два наших спортсмена брали спринтерские медали на чемпионатах XXI века. В 2001 году победил Павел Ростовцев, а семь лет спустя — Максим Чудов. Всего на счету спортсменов сборной России восемь медалей первенства мира в спринте — три золота, три серебра и две бронзы.
На семи чемпионатах мира после Олимпиады в Ванкувере российские спортсмены завоевали всего девять личных наград, причем золото смогла добыть только Екатерина Юрлова в индивидуальной гонке в Контиолахти. Четыре медали заработал Антон Шипулин, по одной кроме Юрловой и Логинова взяли Максим Максимов, Евгений Устюгов и Ольга Вилухина.
Серебро Логинова стало 15-й медалью отечественных спортсменов на чемпионатах мира в Эстерсунде. Только в трех из 14 гонок на трех турнирах в Швеции наши биатлонисты не попадали в число призеров. В 2008 году без наград осталась женская эстафетная команда, а в 2019-м — смешанная эстафета и девушки в спринте.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.37,6
|2
|Александр Логинов
|Россия
|+13,7
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+16,5
|4
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+16,8
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+24,8
|6
|Мартен Фуркад
|Франция
|+32,5
|7
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+34,8
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+44,7
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+47,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+49,8