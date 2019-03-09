Суперуспех Логинова. У России — первая за 11 лет медаль в мужском спринте

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Логинов принес сборной России первую медаль чемпионата мира в шведском Эстерсунде и стал первым за 11 лет российским призером в мужском спринте. До Логинова всего два наших спортсмена брали спринтерские медали на чемпионатах XXI века. В 2001 году победил Павел Ростовцев, а семь лет спустя — Максим Чудов. Всего на счету спортсменов сборной России восемь медалей первенства мира в спринте — три золота, три серебра и две бронзы.

На семи чемпионатах мира после Олимпиады в Ванкувере российские спортсмены завоевали всего девять личных наград, причем золото смогла добыть только Екатерина Юрлова в индивидуальной гонке в Контиолахти. Четыре медали заработал Антон Шипулин, по одной кроме Юрловой и Логинова взяли Максим Максимов, Евгений Устюгов и Ольга Вилухина.