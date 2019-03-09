Мартену пора на пенсию? Что происходит с Фуркадом

Источник: Спорт-Экспресс

Возможно, мы становимся свидетелями исторических событий в мужском биатлоне. Пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад, доминировавший на всех больших соревнованиях последние семь лет, на главном турнире года находится явно не в своей тарелке. Сначала великий француз провалил свой этап смешанной эстафеты, а затем шокировал всех своим шестым местом в спринтерской гонке. Показав точную стрельбу на обоих рубежах, Фуркад ничего не смог поделать на дистанции не только с Йоханнесом Бе и Александром Логиновым. Мартен также уступил своим партнерам по сборной Франции Симону Детье и Кантену Фийону Майе, а также украинцу Дмитрию Пидручному.

Здоровье не на высоте

Всего год назад подобное было бы расценено как суперсенсация. Но сейчас все постепенно начинают привыкать, что Мартен уже не тот. Француз бодро начал этот сезон с победы в индивидуальной гонке в Поклюке, но потом его результаты постепенно покатились вниз. С 15 декабря у живой легенды на этапах Кубка мира не было ни одной медали. Что это — возраст и отсутствие мотивации? Действительно Фуркад к своим 30 годам добился всего, чего только может желать спортсмен. Но всегда подчеркивал, что остается голодным до побед. Его возраст для биатлона тоже не критичен. Конечно, организм уже не тот, что в молодости, но при современных методах восстановления он мог бы еще оставаться на топ-уровне еще очень долго.

Во всяком случае, если Мартен изменит своим принципам и будет давать себе для отдыха больше времени, чем раньше. Здоровье у Фуркада никогда не было богатырским — его несколько раз надолго выбивал из тренировочного ритма мононуклеоз. До поры до времени эта странная болезнь отпускала чемпиона в самый подходящий момент, что породило разные нехорошие слухи о методах лечения и о дезинформировании соперников. Но в этом году фокус, похоже, не удался. Мартен решил пропустить американские этапы Кубка мира ради точечной подготовки к Эстерсунду. Но вместо этого заболел. По официальной версии — ангиной. И, похоже, что здоровье Мартена по-прежнему не на высоте.

Конечно, есть еще шанс, что в предстоящих гонках чемпионата мира Фуркад еще поймает кураж. Но глядя на то, как тяжело Мартен сейчас передвигается по дистанции, без своих фирменных подскоков, поверить в быстрое возрождение очень тяжело. Также есть версия, что нынешнее состояние француза — следствие перемен в тренерском штабе его сборной. Перед нынешнем сезоном после 12 лет работы французскую команду покинул Стефан Бутье. Ему на смену пришел чемпион мира по лыжным гонкам Венсан Виттоз. Вместе с Бутье ушел также тренер по стрельбе Франк Бадью — теперь этот пост занимает итальянец Патрик Фавр.

Пока дать дорогу молодым?

Для такого опытного спортсмена как Фуркад роль тренерского штаба наверняка не является определяющей. И, если бы Мартен продолжил выступать на своем уровне, навряд ли кого-то обеспокоили бы методики Виттоза, тем более, что при нем лихо побежали и Фийон Майе, и Детье. Но многолетний лидер французов пока испытывает явный дискомфорт от предсезонки на новый лад. И дело с высокой вероятностью закончится либо переходом Фуркада на самоподготовку (наверняка он может себе это позволить), либо завершением его звездной карьеры (и это тоже исключать нельзя).

Все зависит от того, насколько Мартен, за много лет привыкший находится на биатлонном троне, готов сейчас терпеть неудачи и пытаться начать все заново. Многие великие чемпионы, например, Оле Эйнар Бьорндален, спокойно докатывали, утратив статус лидера мужского биатлона и зажигая лишь в отдельных гонках. Норвежец не подавал виду, что его ранит, когда на трассе его легко обгоняли молодые. И даже отказ от включения в сборную на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндален воспринял достаточно смиренно. Готов ли к такой участи Фуркад? Или он еще чувствует в себе силы снова взлететь на прежний уровень?