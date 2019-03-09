Мартену пора на пенсию? Что происходит с Фуркадом
Пятикратный олимпийский чемпион не добегает до медалей чемпионата мира при идеальной стрельбе.
Пятикратный олимпийский чемпион не добегает до медалей чемпионата мира при идеальной стрельбе.
Возможно, мы становимся свидетелями исторических событий в мужском биатлоне. Пятикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад, доминировавший на всех больших соревнованиях последние семь лет, на главном турнире года находится явно не в своей тарелке. Сначала великий француз провалил свой этап смешанной эстафеты, а затем шокировал всех своим шестым местом в спринтерской гонке. Показав точную стрельбу на обоих рубежах, Фуркад ничего не смог поделать на дистанции не только с Йоханнесом Бе и Александром Логиновым. Мартен также уступил своим партнерам по сборной Франции Симону Детье и Кантену Фийону Майе, а также украинцу Дмитрию Пидручному.
Всего год назад подобное было бы расценено как суперсенсация. Но сейчас все постепенно начинают привыкать, что Мартен уже не тот. Француз бодро начал этот сезон с победы в индивидуальной гонке в Поклюке, но потом его результаты постепенно покатились вниз. С 15 декабря у живой легенды на этапах Кубка мира не было ни одной медали. Что это — возраст и отсутствие мотивации? Действительно Фуркад к своим 30 годам добился всего, чего только может желать спортсмен. Но всегда подчеркивал, что остается голодным до побед. Его возраст для биатлона тоже не критичен. Конечно, организм уже не тот, что в молодости, но при современных методах восстановления он мог бы еще оставаться на
Во всяком случае, если Мартен изменит своим принципам и будет давать себе для отдыха больше времени, чем раньше. Здоровье у Фуркада никогда не было богатырским — его несколько раз надолго выбивал из тренировочного ритма мононуклеоз. До поры до времени эта странная болезнь отпускала чемпиона в самый подходящий момент, что породило разные нехорошие слухи о методах лечения и о дезинформировании соперников. Но в этом году фокус, похоже, не удался. Мартен решил пропустить американские этапы Кубка мира ради точечной подготовки к Эстерсунду. Но вместо этого заболел. По официальной версии — ангиной. И, похоже, что здоровье Мартена
Конечно, есть еще шанс, что в предстоящих гонках чемпионата мира Фуркад еще поймает кураж. Но глядя на то, как тяжело Мартен сейчас передвигается по дистанции, без своих фирменных подскоков, поверить в быстрое возрождение очень тяжело. Также есть версия, что нынешнее состояние француза — следствие перемен в тренерском штабе его сборной. Перед нынешнем сезоном после 12 лет работы французскую команду покинул Стефан Бутье. Ему на смену пришел чемпион мира по лыжным гонкам Венсан Виттоз. Вместе с Бутье ушел также тренер по стрельбе Франк Бадью — теперь этот пост занимает итальянец Патрик Фавр.
Для такого опытного спортсмена как Фуркад роль тренерского штаба наверняка не является определяющей. И, если бы Мартен продолжил выступать на своем уровне, навряд ли
Все зависит от того, насколько Мартен, за много лет привыкший находится на биатлонном троне, готов сейчас терпеть неудачи и пытаться начать все заново. Многие великие чемпионы, например, Оле Эйнар Бьорндален, спокойно докатывали, утратив статус лидера мужского биатлона и зажигая лишь в отдельных гонках. Норвежец не подавал виду, что его ранит, когда на трассе его легко обгоняли молодые. И даже отказ от включения в сборную на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндален воспринял достаточно смиренно. Готов ли к такой участи Фуркад? Или он еще чувствует в себе силы снова взлететь на прежний уровень?
Это мы узнаем совсем скоро. Явно сейчас удобный момент для того, чтобы повесить винтовку на гвоздь. До Олимпиады еще далеко, и у тренеров есть время на создание новой команды с новыми лидерами. Нет никаких сомнений, что языкастый Фуркад с его обостренным чувством справедливости легко найдет себя и в послеспортивной жизни. Если же сейчас Мартен не «сойдет с поезда», ему придется тащить на себе груз своего великого прошлого еще как минимум три года — до следующей Олимпиады. И тогда, возможно, многие болельщики запомнят его не как человека, который вызывал у них восхищение, но как сходящую звезду, достойную по большей части сочувствия. Как в спринтерской гонке в Эстерсунде в субботу.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.37,6
|2
|Александр Логинов
|Россия
|+13,7
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+16,5
|4
|Дмитрий Пидручный
|Украина
|+16,8
|5
|Симон Дестье
|Франция
|+24,8
|6
|Мартен Фуркад
|Франция
|+32,5
|7
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+34,8
|8
|Эрик Лессер
|Германия
|+44,7
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+47,3
|10
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+49,8